PlayStation préparerait une console portable aussi puissante qu’une PS5

On a entendu il y a quelques jours Asha Sharma, PDG de Xbox, sous entendre que le Projet Helix, la prochaine génération de consoles Microsoft, serait une « famille » de machines. L’idée est peut-être dans l’air du temps, puisque de nouvelles rumeurs viennent confirmer que chez PlayStation aussi, la prochaine génération se déclinerait en plusieurs appareils.

Ainsi, outre la PS6, Sony préparerait une console portable désignée par le nom de code Projet Canis et que certains médias surnomment PSP3 (la PS Vita assumant probablement le rôle de PSP2 ?). Et d’après certaines fuites fraîches, contrairement à l’actuel PS Portal qui ne peut faire que du streaming, la console embarquerait de quoi faire tourner nativement des jeux PS5.

Le site GameGPU, se basant sur des indiscrétions obtenues par un certain KeplerL2 (source régulière de fuites sur le matériel AMD), relaie quelques spécifications techniques de cette prochaine PlayStation portable. Cette dernière serait évidemment dotée d’un APU sur-mesure conçu autour des puces Zen6 d’AMD (pour rappel, les APU, ce sont ces systèmes comprenant à la fois le CPU, l’unité de calcul principale, et le GPU, l’unité consacrée à la partie graphique).

L’APU serait assisté par un impressionnant 24 GB de RAM en LPDDR5X. La PS5 possède, elle, 16 GB de RAM, mais en GDDR6, offrant une bande passante bien plus large, au prix d’une consommation elle aussi plus importante. Le choix d’une consommation maîtrisée pour la console portable parait évident, et les chiffres (24 VS. 16) impliqueraient plus un maintient de la performance, et pas forcément un gain de puissance.

Enfin, la partie logicielle aura un important rôle à jouer, puisque pour offrir une qualité plus ou moins comparable à celle d’une PS5 dans une machine portable, PlayStation tablerait sur le PSSR, la technologie maison d’upscaling. Ainsi, le matériel ne calculera qu’un affichage à la définition « moyenne », voire faible au regard des standards actuels, mais le produit des ces calculs bénéficiera ensuite du filtre logiciel PSSR pour ressortir avec une définition beaucoup plus acceptable. On parle de 1080p sur l’écran de la machine, et même de 4k en mode docké. Car oui, probablement inspirée par une concurrence au succès insolent, cette PSP3 serait elle aussi hybride.

Sony n’a encore absolument rien confirmé de ces informations matérielles, qu’il faut encore considérer comme de simples rumeurs ; le japonais n’a même pas officialisé le projet d’une nouvelle PlayStation portable, même si la quantité de fuites et le crédit que l’on peut accorder aux origines de celles-ci nous permettent d’affirmer que c’est un projet hautement probable.

Reste la composante du prix et de la crise des composants que nous traversons, et qui ne devaient pas être dans l’équation lors de la mise en chantier du Projet Canis. 24GB de RAM et un SSD particulièrement véloce sont autant d’ingrédients qui nous laissent à penser que le tarif pourrait effrayer les joueurs, et potentiellement faire réfléchir PlayStation lui-même quant à la mise en production réelle de la console.