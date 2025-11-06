Plus qu’un simple accessoire, le PlayStation Portal passe au cloud gaming

Sorti en novembre 2023, le PlayStation Portal s’est longtemps contenté d’un rôle d’accessoire de luxe. Son unique fonction était le Remote Play, permettant de jouer à ses jeux en mode portable, à condition que la console soit allumée et que les deux appareils disposent d’une connexion internet stable. L’idée de départ vendue par Sony était surtout de libérer la télévision du salon. Utile, certes, mais à 220€ l’appareil, cela restait un usage de niche.

La mise à jour qui change tout : le cloud gaming

Mais Sony vient d’annoncer la mise à jour que beaucoup attendaient, rendant le PlayStation Portal infiniment plus utile. Il est désormais possible de streamer des jeux directement depuis le cloud, sans nécessiter qu’une PS5 soit allumée ou connectée. La condition ? Cette fonctionnalité, en bêta depuis plus d’un an, est logiquement réservée aux abonnés PlayStation Plus Premium. Les possesseurs de l’appareil peuvent donc enfin profiter du cloud gaming lors de leurs déplacements, sans avoir à laisser leur console active à la maison.

Cette nouvelle fonction s’accompagne de plusieurs avantages, mais aussi de concessions à accepter :

Un appareil indépendant : Les jeux streamés n’ont pas besoin d’être installés sur le SSD de votre PS5. Mieux encore, la PS5 pourra même être utilisée par un second utilisateur en parallèle, car en streaming, le PS Portal devient un appareil totalement indépendant.

devient un appareil totalement indépendant. Fonctionnalités préservées : Les jeux « cloud » fonctionnent comme des titres normaux. Il sera possible d’effectuer des achats in-game et de jouer en ligne.

Le bémol du cloud : Comme pour tout service de streaming, il faudra accepter un input lag potentiellement plus élevé, compliquant donc les jeux en ligne exigeant de la réactivité.

La limite de catalogue : Tous les jeux ne seront pas compatibles avec ce streaming direct. Pour certains titres de votre ludothèque, il faudra toujours passer par le Remote Play classique.

Pour parfaire l’ensemble, la mise à jour apporte également la prise en charge de l’audio 3D (via le casque Pulse), que ce soit en lecture à distance ou en cloud gaming, améliorant ainsi l’immersion.

Plus un simple accessoire, mais toujours un luxe

Avec tous ces ajouts, le PS Portal se rapproche enfin de l’idée d’une PS5 Portable. Reste à voir si la stabilité du cloud gaming sera au rendez-vous et si le nombre de jeux compatibles va continuer à croître. Si c’est le cas, le PlayStation Portal voit ses cas d’usage exploser et sa pertinence enfin justifiée. Il n’en reste pas moins un produit coûteux : entre l’achat de l’appareil (220€) et l’abonnement Premium obligatoire pour en profiter pleinement, il s’adresse toujours à une niche de joueurs, mais prend enfin un peu d’indépendance vis-à-vis de la console.