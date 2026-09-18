tt
Test The Blood of Dawnwalker – Trente jours pour montrer les crocs
The Blood of Dawnwalker – Trente jours pour montrer les crocs Game

Test The Blood of Dawnwalker – Trente jours pour montrer les crocs

The Witcher 3 sublimé par un remaster (à peu près) gratuit

26/08/26 à 06:50
DracoSH

Larian nous en apprend plus sur son futur Divinity

09/01/26 à 21:32
broccomilie

Diablo V – Un nouveau départ pour célébrer les trente ans de la série ?

14/09/26 à 14:38
Nero
The Witcher 3 sublimé par un remaster (à peu près) gratuit

The Witcher 3 sublimé par un remaster (à peu près) gratuit

Gamescom
Larian nous en apprend plus sur son futur Divinity

Larian nous en apprend plus sur son futur Divinity

Diablo V – Un nouveau départ pour célébrer les trente ans de la série ?

Diablo V – Un nouveau départ pour célébrer les trente ans de la série ?

Blizzard

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires

Test The Blood of Dawnwalker – Trente jours pour montrer les crocs

Test Metal Gear Solid Master Collection Vol.2 – Ressusciter ses vieux héros

Test Hot Wheels Infinite Rush – Le grand retour des petites voitures rapides et furieuses

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026