The Witcher 3 sublimé par un remaster (à peu près) gratuit

On l’y attendait après l’annonce de son DLC il y a quelques mois, The Witcher 3 était bien présent pour clore cette soirée d’ouverture de la Gamescom. CD Projekt Red est venu avec une annonce qui fait plaisir dans ses valises : un remaster de the Witcher 3 sortira le 29 septembre. De quoi bien se préparer pour la sortie du DLC Songs of the Past, prévue pour 2027.

Plus encore, pour la plupart des joueurs, le remaster sera gratuit, puisqu’il sera offert aux joueurs disposant d’une copie originale du jeu sur GOG, Steam, Epic, PS5 ou Xbox Series. Le remaster sera également disponible sur Switch 2, marquant l’arrivée des aventures de Geralt sur la nouvelle hybride de Nintendo. Il sera offert aux joueurs disposant de l’édition Switch 1.

Il s’agira de la version la plus complète de The Witcher 3, puisqu’elle incluera la version améliorée du jeu de base ainsi que les deux DLC déjà sortis, Hearts of Stone et Blood and Wine. Cela signifie que ces deux DLC seront donnés gratuitement, pour peu que le jeu de base ait déjà été acheté.

The Witcher 3 revu en profondeur

Forcément, beaucoup des retouches faites au jeu concernent les visuels, avec une amélioration significative des performances du jeu sur les machines les plus puissantes, cependant, le studio a aussi tenu à revenir sur plusieurs systèmes du jeu qui, eux aussi, ont assez vieilli.

Ainsi, la maniabilité d’Ablette sera revue, les déplacements de Geralt et des monstres sera également affinée. Aussi, le studio proposera une refonte complète de l’arbre de compétence, les signes de sorceleurs recevront également une attention particulière avec de nouveaux effets et exécutions.

C’est donc un beau cadeau que réalise le studio, alors qu’il était récemment annoncé que 65 millions de copies du jeu avaient été vendues. Un joli cadeau certes, mais qui n’est pas désintéressé : il s’agit très clairement d’une première pierre pour préparer la sortie de The Witcher 4, prévue pour 2028, treize ans après la sortie originale de The Witcher 3.

Un chant du cygne pour regarder vers l’avenir

Sur cette route, on retrouvera aussi courant 2027 le troisième DLC, qui sera dans la lignée du remaster. Songs of the Past devrait permettre une transition plus concrète entre l’histoire de Geralt et celle de Ciri, qui sera la protagoniste du quatrième opus.

Au cours de cette aventure inédite, Geralt arrivera à Letten, la contrée d’origine de Jaskier. On y découvrira un nouvel environnement riche, au sein duquel Geralt devra faire face à une malédiction frappant le village. Pour en découvrir les tenants et aboutissants, notre héros devra affronter des monstres inédits à la région avec un arsenal amélioré, puisqu’il se dotera en plus d’une chaîne pour accompagner ses lames traditionnelles.

Comme d’habitude, CD Projekt, alliés aux développeurs du studio Fool’s Theory cette fois-ci, prépare une aventure riche, dont l’issue sera fortement affectée par les choix effectués par le joueur. En plus de cette aventure principale, diverses quêtes secondaires qui accompagneront le joueur au cours de sa découverte de la région seront incluses.

Un programme riche en perspective, nécessaire pour réveiller un public dont la présence sera essentielle pour soutenir la sortie du quatrième opus, qui s’annonce mouvementée. Plus d’une dizaine d’années après la sortie du jeu, CD Projekt Red offre, aux fans comme à ceux qui avaient délaissé leur partie, de refaire un bout de chemin avec Geralt, en attendant de retrouver Ciri pour l’avenir.