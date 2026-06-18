The Witcher – Un projet de plus en développement ?

Sur plein d’aspects, l’actualité semble être une éternelle répétition. Que ce soit sur le plan des licenciements ou encore sur la planification de projets qui semblent particulièrement douteux. Et c’est dans cette dernière catégorie que se situe la nouvelle rumeur qui circulent autour de la licence The Witcher. Car, d’après certaines sources, CD Projekt Red lui réserverait une nouvelle entrée multijoueur.

Une nouvelle expérience en multijoueur ?

On le sait, la popularité qui la traverse ouvrira la franchise The Witcher à divers projets. Parmi eux, il y a évidemment le quatrième opus actuellement en développement, mais aussi un certain Project Sirius, un jeu multijoueur. Et, visiblement, il ne sera donc pas le seul à partager de telles ambitions. Un second d’un calibre un peu similaire, mais dans un modèle free-to-play cette fois.

C’est du moins ce que nous apprend le site d’information mp1st, apparemment bien informé. Selon lui toujours, l’éventuel titre propulsera le joueur à l’an 1250. Une temporalité qui correspondra à la jeunesse de Geralt de Riv. C’est dans un tel contexte que l’on nous proposera alors de parcourir le monde au travers d’un sorceleur dont les traits auront été choisis par nos soins.

En termes de gameplay, il s’agirait de parcourir de grands espaces dans le but d’accomplir certaines quêtes. Notre avatar traversera ainsi forêts et ruines, motivé par l’idée de mener à bien ses contrats d’extermination de bêtes. Face à ces dernières, nous serions muni d’un panel d’attaques tout à fait classiques où les coups à l’arme blanche, les esquives et parades côtoieront l’utilisation de la magie et la mise à profit de compétences. En outre, cette expérience devrait également solliciter la collaboration d’autres participants.

À la conquête d’un public plus large ?

La production ainsi décrite ne serait alors qu’un titre en direction des mobiles et du PC. Une orientation qui, d’ailleurs, semblerait en adéquation avec le studio cité. Mp1st avance en effet le nom de Scopely en tant que studio chargé du développement. Tout du moins, le lien est fait avec une annonce effectuée précédemment qui révélait justement un partenariat un peu vague avec la dite société spécialisée dans les productions mobiles.

Ceci étant, tout reste encore à prouver. Néanmoins, une question peut d’emblée se poser : est-ce une bonne idée ? Pas si sûr, quand l’on s’attarde à l’historique du genre. Le multijoueur est certes un terrain à solliciter quand l’on est développeur. Seulement, il reste éminemment compétitif. Un grand nombre ont échoué, d’autres (à l’instar d’un The Last of Us par exemple) n’ont jamais vu le jour, certainement par la peur de l’échec justement.

Ce nouveau projet free-to-play apparaît donc comme assez risqué (comme toujours dans ces cas-ci). Et si on peut douter quant à la viabilité d’une initiative, on peut également reconnaître une certaine logique : à travers un tel projet, CD Projekt Red songerait à faire davantage connaître sa franchise à un public plus large, afin de probablement le fidéliser en vue des entrées futures. Mais, en attendant de voir ce qu’il en est réellement, rappelons que The Witcher 3 poursuit et conclut son aventure avec un dernier DLC (Songs of the Past) prévu pour une arrivée en 2027 sur PS5, Xbox Series et PC.