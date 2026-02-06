Horizon Hunters Gathering – À la conquête d’un univers étendu

Ce qui ne demandait qu’à être confirmé l’a récemment été : la licence Horizon aura bien droit à son second titre multijoueurs (après la confirmation de Steel Frontiers) attendu sur PC et PlayStation 5, avec prise en charge du cross-play et de la cross-progression. Une révélation qui met ainsi fin à trois années de suspicion à la suite d’une fuite. Maintenant, la seule préoccupation des joueurs sera de savoir si celui que l’on nous a nommé Horizon Hunters Gathering aura tous les arguments pour séduire ?

Élargir l’horizon coûte que coûte ?

Faire d’un titre devenu emblématique une véritable franchise peut s’avérer être un pari à double tranchant : soit la licence gagne davantage de prestige, soit elle se perd dans une logique délétère où le chaland se fait allègrement exploiter. On ne dira pas qu’il en est ici question, il est bien trop tôt pour se prononcer. Seulement, au vu de l’orientation choisie, il y a des questions à se poser.

À commencer par sa direction artistique. Certes, elle a un air bien sympathique, cependant elle reste bien trop équivoque, rappelant ainsi des titres similaires qu’il est bien inutile de citer. Ainsi, on peut donc se demander jusqu’où se portera cette ressemblance, sachant que pour ce type de jeu, qui fera certainement face à une concurrence non négligeable, l’originalité est une condition nécessaire à sa survie.

Coopération en terrain hostile

Mais que proposera-t-il ? D’abord, ce Horizon Hunters Gathering est décrit comme un jeu d’action qui invitera une équipe (constituée de trois membres) à protéger le monde de créatures mécaniques, qui n’auront vraisemblablement aucun secret pour les fans. Pour réussir l’objectif, il y aura des conditions à respecter : mettre à profit les diverses compétences que vous acquerrez, être sur le qui-vive (les affrontements étant censément dynamiques) et surtout faire preuve de tactique.

D’ailleurs, cet aspect tactique semble particulièrement mis en avant par la présentation, laissant croire qu’il s’agira d’un élément essentiel du gameplay. Est-ce là que se trouvera la petite différence qui distinguera le jeu de Guerilla de la masse ? Même si aucune date précise n’a encore été donnée, une session de bêta test est d’ores et déjà prévue. Pour y participer, il faudra juste s’inscrire au Beta Program.

Il nous sera possible d’avoir un aperçu des deux modes de jeu succinctement dévoilés par Guerrilla : les modes Machine Incursion et Cauldron Decent. Quand le premier consistera à affronter des hordes, le deuxième se voudra plus exigeant et plus long, proposant aux joueurs de se rendre maître d’un donjon en se mesurant « porte après porte » à des ennemis dont la force sera croissante. Deux modes que l’on peut apercevoir au travers de la vidéo diffusée (et rapportée plus haut) et qui seront loin d’être les seuls à garnir le jeu.

Pour cause, une portion narrative (en solo) a semble-t-il été prévu. Quelle sera sa teneur ? Serait-ce juste une maigre compensation destiné à attirer les joueurs de la branche originelle ? Encore une fois : on le saura bien assez tôt. En tout cas, une chose est certaine, ce qui sera proposé aura été pensé pour s’intégrer parfaitement dans le canon de la série qui a vu le jour pour la première fois en 2016.