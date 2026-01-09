Larian nous en apprend plus sur son futur Divinity

C’était l’une des annonces les plus commentées des derniers Game Awards : la série Divinity va revenir, et pour notre plus grand bonheur, ça s’annonce plus sombre que jamais. Aujourd’hui, les équipes de Larian ont participé à un AMA (un échange avec la communauté) sur Reddit pour répondre à toutes leurs questions sur le retour de la franchise. Même si le jeu est loin d’être terminé, Swen Vincke et ses comparses ont donné aux fans une mine d’informations pour patienter jusqu’au prochain trailer.

Larian divinement ambitieux

On le savait déjà : Divinity est présenté comme le « jeu le plus ambitieux » de Larian. Après le succès de Baldur’s Gate 3, porté par la licence Donjons et Dragons, le studio peut désormais retourner se consacrer à son propre univers. Selon Swen Vincke, l’équipe est passée de 411 à plus de 500 personnes pour travailler sur Divinity. Les moyens sont donc mis en place pour développer en RPG d’envergure ! Il explique également que le jeu « s’appuie sur les leçons tirées de Baldur’s Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 » pour rendre l’expérience toujours meilleure.

On nous annonce « plus de liberté, plus de conséquences, et de nouveaux amis », ainsi que plus d’options pour créer son personnage. Des promesses certes encore évasives, mais qui restent alléchantes. Pour l’instant, rien n’a été dévoilé sur le scénario ou les races jouables, mais Vincke assure qu’elles seront toutes uniques en leur genre. Adam Smith, à la tête de l’écriture, précise d’ailleurs que les compagnons devraient avoir plus d’interactions entre eux, et avoir l’air encore plus vivants que dans les précédents jeux.

Enfin, comme la bande-annonce le laissait penser, Divinity aura bel et bien un aspect sombre et horrifique. Mais le jeu « parle surtout d’espoir » et nous permettra d’incarner « la lumière dans l’obscurité ». On nous rappelle également que, même si les fans de D:OS2 retrouveront des éléments connus du lore, il sera tout à fait possible de découvrir Rivellon pour la première fois avec ce nouvel opus.

Et la polémique concernant l’IA ?

Entre deux questions sur le développement du jeu, certains fans sont revenus sur l’utilisation supposée de l’IA générative dans Divinity. Il faut dire que le sujet prend de plus en plus de place dans les médias consacrés au jeu vidéo et ne laisse personne indifférent. Juste après l’annonce, c’est une petite phrase rapportée dans une inverview de Vincke chez Bloomberg qui avait suffi à échauffer les esprits. Le studio utiliserait donc l’IA au détriment des humains ?

Même s’il avait déjà rassuré tout le monde sur son compte X, il en remet une couche ici : point d’intelligence artificielle dans le jeu, et pas question de remplacer qui que ce soit par une machine. Larian utilise malgré tout cette technologie pour les tâches répétitives, comme l’indique Gabriel Bosque, responsable du machine learning : l’IA peut par exemple servir à nettoyer les données de capture de mouvement, ce qui laisse le temps aux artistes et aux développeurs de se concentrer sur la création pure.