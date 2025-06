Donjons et Dragons – Le réalisateur des jeux Star Wars Jedi chargé de l’après Baldur’s Gate 3

Au printemps dernier, Stig Asmussen, réalisateur Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor, annonçait quitter Respawn pour former son propre studio, Giant Skull. La nouvelle structure était alors décrite comme un « studio AAA dédié à la création de jeux narratifs d’action-aventure se passant dans des mondes captivants ». On apprend aujourd’hui que le projet du studio est un nouveau jeu situé dans l’univers de Donjons et Dragons.

« Notre équipe talentueuse et expérimentée chez Giant Skull s’est construite sur la créativité et la curiosité. Notre objectif est de fabriquer un nouvel univers Donjons & Dragons riche, rempli d’histoires immersives, de combats héroïques et de voyages exaltants dans lesquels les joueurs vont pouvoir se plonger » – Stig Asmussen, dans un communiqué officiel Wizard of the Coast

Si la licence du père des jeux de rôles, Donjons et Dragons, a connu de très nombreuses adaptations depuis Pool of Radiance en 1988, la déferlante Baldur’s Gate 3 a quelque peu changé les choses. Tout le monde, des joueurs à l’éditeur, aurait volontiers vu Larian donner une suite à son succès de 2023, mais le studio voyait les choses différemment, et a préféré se retirer sur une victoire pour se consacrer à un tout autre projet. Dès lors, il fallait un nouveau studio pour se charger du prochain jeu Donjons et Dragons, et ce serait Giant Skull.

Succéder à Baldur’s Gate 3, mission impossible ?

Le studio part avec quelques atouts, comme les talents de ses membres fondateurs ( des anciens de la série Star Wars Jedi qui ont suivi Stig Asmussen, mais aussi Patrick Murphy, directeur artistique ayant travaillé sur Valorant et LoL, Lauren McLemore, productrice passée par Les Sims 4, LoL, ou Fortnite, ou encore des anciens d’Epic Games ou de Rocksteady… Il planera aussi sur le projet une grosse pression : se charger de donner une suite à un jeu qui aura mis tant de monde d’accord, Baldur’s Gate 3, est quasiment une mission suicide !

Peu d’options s’offrent à Giant Skull : tenter de recopier la formule Larian, au risque au mieux d’être un peu tiède, et au pire de se casser les dents ; ou partir dans une direction complètement différente. On espère évidemment que le studio optera pour cette deuxième proposition.

Ne nous montrons néanmoins pas trop impatients : aucune autre information que le nom du studio n’a été communiquée, et le titre est probablement encore à quelques années de sa sortie. À moins que le Summer Game Fest qui s’annonce ne soit l’occasion de quelque révélation ?