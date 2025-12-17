tt

« Nous ne remplaçons pas les artistes » : Larian (Divinity) éteint la polémique sur l’IA

Image de communication de Larian Studios pour son prochain jeu : Divinity

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Death Howl – Ce qu’il y a de plus cher, plus loin que la mort

Test Terminator 2D – Un trop bref voyage dans le temps ?

Test Simogo Legacy Collection – Aux origines de l’excellence