Larian (Baldur’s Gate 3) sera bientôt de retour avec Divinity

On le sentait venir depuis plusieurs jours de teasing cryptique : Larian Studios a bel et bien annoncé Divinity lors des Game Awards 2025. Deux ans après le succès colossal de Baldur’s Gate 3, le studio belge nous promet que le titre sera son « jeu le plus ambitieux » et nous montre une première bande-annonce cinématographique aussi impressionnante que sombre.

Retour infernal en Rivellon

Avant Baldur’s Gate 3, Larian avait déjà développé son propre univers médiéval fantastique avec la série des Divinity. Aujourd’hui encore, Divinity: Orignal Sin, sorti en 2017, reste une référence pour bon nombre de joueurs. On y trouvait déjà un gameplay tactique au tour par tour, des PNJs attachants et un monde immense à explorer. Si vous n’avez jamais joué aux autres jeux de la série, soyez rassurés : Larian affirme qu’on peut tout à fait découvrir cet univers avec Divinity, même si les fans de Original Sin retrouveront des éléments familiers.

La vidéo (dégoulinante de sang et autres fluides corporels) ne laisse que peu entrevoir ce qui nous attendra avec cette nouvelle itération. Ici, aucune image de gameplay (et les informations données sur le site de Larian n’en disent pas plus), mais vu que le titre n’est pas estampillé « Original Sin », on peut penser qu’on s’éloignera cette fois-ci du CRPG. À la place, on nous plonge directement dans la fange : une grande cérémonie où se mêlent alcool, orgie, et sacrifice humain sur de grands buchers. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Aujourd’hui, nous n’avons pas de fenêtre de sortie pour Divinity, ni de support, ni d’histoire, ni de gameplay. Et pourtant, après le carton nommé Baldur’s Gate 3, on attend forcément avec impatience de voir ce que nous aura concocté Larian. On imagine un univers plus sombre, un jeu peut-être plus exigent (comme ont pu l’être les opus Divinity: Original Sin), et un lore dont on pourra explorer les facettes pendants des heures. Nous allons suivre ce projet de près, mais pour le « jeu le plus ambitieux » de Larian, nous allons sans doute devoir prendre notre mal en patience et attendre encore quelques années avant de pouvoir mettre la main dessus.