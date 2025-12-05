Les jeux doivent-ils adopter un nutri-score contre l’utilisation d’IA ?

L’intelligence artificielle générative est devenue le sujet le plus clivant de l’industrie du jeu vidéo, et la bataille pour la transparence est menée sur les marchés numériques eux-mêmes. Le bras de fer oppose clairement Steam (Valve), qui impose aux développeurs de divulguer l’utilisation de l’IA dans leurs jeux, à l’Epic Games Store (Epic Games), dont le PDG, Tim Sweeney, milite ardemment contre cette obligation, la jugeant inutile et vouée à disparaître. Ce désaccord stratégique reflète deux visions radicalement différentes de l’avenir du développement et de la relation avec le consommateur.

Valve, toujours là pour l’éthique

Depuis janvier 2024, Steam exige des développeurs qu’ils déclarent de manière explicite si leurs jeux utilisent du contenu généré par IA, et comment cet outil a été mis à contribution. Cette mention, identifiable par le label « Créé avec IA » (ou « Made with AI »), apparaît directement sur la page du magasin.

Les utilisateurs ont le droit de savoir si les assets (graphismes, sons, dialogues) ont été créés par des humains ou par des machines, notamment dans un contexte où la qualité et l’originalité du contenu sont des préoccupations majeures.

Mais la position initiale de Valve est aussi très prudente, rejetant certains jeux IA pour des raisons de droits d’auteur ou de contenu potentiellement litigieux. Le label permet de mieux encadrer la responsabilité légale des développeurs, tout en limitant l’afflux de « shovelware » (jeux de basse qualité produits rapidement).

Pour les défenseurs de cette approche, dont des artistes de Valve eux-mêmes, cette transparence est une nécessité. L’un d’eux a comparé le refus de ce label au fait de vouloir supprimer les listes d’ingrédients sur les produits alimentaires, suggérant que ceux qui craignent la divulgation savent que leur produit est potentiellement bâclé ou reposant sur une violation de propriété intellectuelle.

Quand Sweeny n’a plus d’Id il demande à l’IA

À l’opposé, l’Epic Games Store n’impose aucune étiquette similaire. Le PDG Tim Sweeney est le porte-étendard de la résistance contre cette politique, qu’il qualifie de « sans intérêt » et d’analogie « à côté de la plaque ».

La thèse de Tim Sweeney repose sur un argument de fatalisme technologique : selon lui, l’IA deviendra si profondément intégrée dans toutes les étapes du développement (code, création de textures mineures, idée de design) qu’exiger une étiquette deviendra absurde. Il prédit que, bientôt, presque 100 % des jeux utiliseront une forme d’IA, rendant le label redondant et inutile.

En effet, Sweeney estime que l’IA générative n’est qu’un simple outil, au même titre qu’un moteur graphique sophistiqué. Epic Games a d’ailleurs adopté une position plus accueillante vis-à-vis des nouvelles technologies, invitant les développeurs refusés par Steam pour des raisons liées à l’IA ou à la blockchain à publier leur contenu sur son store.

La technologie qui transmute toute l’industrie, prompt par prompt

Ce débat transcende la simple préférence commerciale, au delà des conséquences écologiques et sociales : il touche à l’éthique du travail créatif et au modèle économique de l’industrie. D’un côté, les créateurs craignent que l’IA ne réduise la valeur de l’art humain. De l’autre, les entrepreneurs voient l’IA comme la seule voie possible pour une production rapide et moins coûteuse.

Mais cette pression des consommateurs pourrait ultimement forcer Epic Games à revoir sa position, surtout si des polémiques, comme celles impliquant l’utilisation présumée d’images générées par IA dans des jeux majeurs comme Fortnite (édité par Epic), continuent d’enfler.

La question n’est plus de savoir si l’IA sera utilisée, mais si les marchés ont le devoir d’informer, ou si la technologie doit être acceptée comme une composante invisible et inévitable du développement moderne. Le duel entre Steam et Epic Games est, à cet égard, la vitrine d’une industrie en pleine révolution.