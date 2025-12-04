Crucial abandonne le grand public, la ruine du marché PC se poursuit

Encore un coup dur pour les joueurs PC : la disparition annoncée de Crucial s’ajoute à la longue liste de mauvaises nouvelles, frappant le consommateur déjà pris en étau entre des hausses de prix répétées et des ruptures qui se succèdent sans répit. Cette fois, ce n’est pas une rumeur ou une fuite, Micron abandonne purement et simplement sa marque grand public, présente sur le marché depuis la fin des années 90.

Un marché PC relégué au second plan

Les géants de l’IA continuent de verrouiller des capacités de production entières, des contrats monstrueux sont signés en coulisses, et le peuple n’existe plus dans cette équation. Micron veut donc réallouer toute la production vers les segments capables de payer le plus cher, là où la marge est la plus élevée.

Moins de marques, moins de concurrence, et une dépendance accrue envers les deux seuls fournisseurs capables de soutenir la demande mondiale : Samsung et SK Hynix. Les marques comme Corsair, Kingston ou G.Skill ne produisent pas leurs propres puces, elles conçoivent seulement des modules en intégrant celles des géants et en ajustant leurs performances.

Rappelons que les prix de la DDR5 ont déjà triplé pour les fréquences les plus demandées, que ceux du NAND (SSD, cartes SD ou microSD) suivent exactement la même trajectoire, et que les fabricants de laptops par exemple, annoncent déjà des hausses à venir. La tech est en bien mauvaise posture, et la disparition prochaine de Crucial ne fera qu’amputer un pan entier de l’offre grand public.

Aujourd’hui, ce n’est plus une crise passagère et le phénomène s’est normalisé. L’IA continue d’imposer son calendrier, ses besoins et ses priorités, et tout ce qui ne sert pas cet eldorado des marchés devient anecdotique. La mémoire en fait les frais, comme hier les GPU sous l’ère de la cryptomonnaie.

Micron promet d’assurer les expéditions jusqu’en février 2026 et de garantir le support après coup. Le hardware grand public passe au second plan, étouffé par des infrastructures IA qui absorbent toute la capacité de production disponible. Comme lors de la ruée crypto, la pénurie s’installe, la spéculation grimpe et l’innovation ralentit.