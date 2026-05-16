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Star Wars: Fate of the Old Republic – Hudson contre l’industrie, à l’ombre du remake

Star Wars Fate of the Old Republic porte un lourd héritage sur ses épaules

Shylar

Erudit auto-proclamé, polymathe autodidacte, feel good Supervisor. Joueur depuis 30 ans, je suis à la recherche constante d'expériences vidéoludiques enrichissantes.

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