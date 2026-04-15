Krafton a disparu dans les abysses de Subnautica 2

Le feuilleton entre Krafton et Unknown Worlds vient de franchir une nouvelle étape, et cette fois-ci, c’est sur Steam que ça se passe. Alors que le verdict du procès avait déjà ébranlé l’éditeur sud-coréen, la fiche de Subnautica 2 vient de subir une mise à jour silencieuse : Krafton n’apparaît plus dans la liste des éditeurs. Simple erreur technique ou rupture totale de contrat ?

Un jeu à la mer !

Si vous aviez l’habitude de surveiller la page Steam de Subnautica 2, un détail ne vous aura pas échappé. Jusqu’à hier, la section Édition affichait fièrement le logo de Krafton. Aujourd’hui ? Plus rien. Ou plutôt, seul le nom du développeur Unknown Worlds Entertainment subsiste.

Ce changement intervient seulement quelques semaines après le verdict fracassant de la Cour du Delaware, qui avait reconnu Krafton coupable de violation de contrat et réintégré Ted Gill à la tête du studio. Pour beaucoup d’observateurs, cette disparition n’est pas anodine. Elle ressemble à une réponse directe au coup de harpon de mars dernier, lorsque Steve Papoutsis (l’ex-PDG parachuté par Krafton) avait fuité une date de sortie pour mai 2026 afin de saborder la reprise en main du studio par ses fondateurs.

Le retrait de Krafton de la fiche Steam pourrait signifier qu’Unknown Worlds a réussi à obtenir une suspension des droits d’édition de l’ogre coréen. Pour Ted Gill et ses équipes, c’est une victoire symbolique forte, mais c’est aussi un saut dans l’inconnu. Gérer le lancement mondial d’un titre aussi massif que Subnautica 2 sans les reins solides (mais définitivement malfaisants) d’un éditeur comme Krafton est un défi titanesque.

En coulisses, les bruits de couloir suggèrent que les avocats d’Unknown Worlds auraient activé une clause de résiliation immédiate suite à la condamnation pour outrage au tribunal. Si cela se confirme, Unknown Worlds redeviendrait un studio indépendant, emportant avec lui sa pépite sous-marine.

Cette situation laisse Krafton sur le carreau avec ses 250 millions de dollars de bonus non versés malgré une décision de justice qui prolongeait les délais de cette prime pour coïncider avec la durée de la mise à l’écart de Ted Gill… sans compter la réputation de Krafton qui s’en trouve sérieusement entachée.

La grande question reste celle de la date de sortie. L’accès anticipé annoncé pour mai par le clan Krafton tient-il toujours ? Sur Steam, la date de sortie est désormais repassée en « À déterminer ». Un signe que Ted Gill et ses comparses reprennent le contrôle du calendrier pour éviter le crash industriel que Krafton semblait vouloir orchestrer.

Pour les fans, l’attente est insoutenable, mais voir le nom de Krafton disparaître est perçu par beaucoup comme un signe d’espoir : celui de retrouver l’ADN pur de Subnautica, loin des pressions financières et des manigances à coup de ChatGPT. Reste à savoir si le studio aura les ressources pour mener l’aventure à son terme seul, ou s’il devra trouver un nouveau partenaire plus… tempéré. On espère que ce divorce, s’il est avéré, permettra enfin aux développeurs de travailler sereinement. Car entre la surface et les abysses, le studio a déjà passé beaucoup trop de temps en apnée.