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Subnautica 2 – Le naufrage se poursuit après le procès contre Krafton

Accès anticipé en mai pour Subnautica 2 après feuilleton judiciaire : une bonne nouvelle ?

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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