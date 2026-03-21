Subnautica 2 – Le naufrage se poursuit après le procès contre Krafton

Le conflit opposant l’éditeur Krafton (PUBG, InZOI) aux anciens PDG d’Unknown Worlds (Subnautica 2) depuis juillet 2025 approche-t-il de sa conclusion ? C’est ce qu’on aurait été en droit de penser en découvrant le verdict du procès, rendu par la Cour de l’État du Delaware il y a quelques jours. Mais un feuilleton judiciaire n’en serait pas un sans un dernier coup de théâtre. Alors que Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire semblaient sortir gagnants de toute cette histoire, Krafton ne s’avoue pas si facilement vaincu et lâche une dernière bombe aux allures de bonnes nouvelles : le jeu tant attendu sera disponible en accès anticipé en mai ! Quelles conséquences sur l’avenir de Subnautica 2 ?

Les bannis reviennent à la surface

Pour ceux qui auraient manqué les premiers épisodes de cette débâcle, un rappel des faits s’impose. En juillet dernier, Krafton licenciait brutalement Ted Gill, Charlie Cliveland et Max McGuire de la direction de Unkown Worlds, après avoir reporté la sortie de Subnautica 2. L’éditeur évoquait une gestion défaillante et a placé Steve Papoutsis à la tête du studio. Sauf que selon les intéressés, il s’agissait en réalité d’une manœuvre cynique pour ne pas verser aux développeurs une prime de 250 millions de dollars dépendante des objectifs financiers 2025 (qui auraient difficilement pu être atteints sans Subnautica 2).

Après un procès où les deux parties se renvoyaient la faute (sur fond de remarques racistes et preuves que le PDG de Krafton aurait consulté ChatGPT pour trouver des failles dans le contrat de rachat), la Cour du Delaware a enfin rendu son verdict. Lundi 16 mars, la juge a donné raison aux fondateurs, et Krafton a été reconnu coupable de violation de contrat. Gill a été immédiatement réintégré à son poste de PDG avec les pleins pouvoirs sur le lancement du jeu.

Krafton met un dernier coup de harpon

On pensait l’histoire terminée avec cette décision déjà surprenante… Mais dès le lendemain de la réintégration de Ted Gill, nouveau rebondissement : un mémo interne signé Papoutsis arrive chez IGN, alors qu’il n’a plus la main sur le projet depuis la veille ! On y apprend que Subnautica 2 est prêt et qu’une sortie en accès anticipée est prévue pour mai prochain.

Pour les avocats de Gill, c’est une déclaration de guerre. L’annonce ne serait qu’un sabotage orchestré par Krafton, histoire de partir avec un dernier coup d’éclat et de ne laisser aucune chance à Unknown Worlds. L’annonce met en effet le studio dans une situation très délicate. Gill et ses comparses reprennent à peine les rênes d’un projet auquel ils n’ont pas touché depuis des mois. Soit ils maintiennent cette date et sortent le jeu sans avoir repris leurs marques, et sans plan de communication clair, soit ils décalent encore la sortie et déçoivent à nouveau des fans déjà échaudés après un premier report.

Subnautica 2 est aujourd’hui le jeu le plus wishlisté sur Steam. La pression est donc immense pour Unknown Worlds, et après tant de déboires, on imagine que les joueurs attendent le titre avant autant d’appréhension que d’impatience. Les avocats de Gill ont déjà riposté en demandant à la juge de poursuivre Krafton pour outrage au tribunal, et réclament au passage le remboursement de l’intégralité des frais de justice.