Unkown Worlds (Subnautica 2) vs Krafton – Un procès en eaux troubles

Un nouvel épisode s’ajoute au feuilleton judiciaire qui oppose Krafton (l’éditeur coréen en charge de PUBG) aux anciens patrons de Unknown Worlds (Subnautica 2). Le procès opposant les trois co-fondateurs évincés (Charlie Cleveland, Max McGuire et Ted Gill) a révélé des éléments qui brouillent encore plus les cartes. Entre notes internes aux relents racistes, accusations de vol de données et projets secrets, la saga est à nouveau plongée en eaux troubles.

Objection !

Pour rappel, toute cette histoire a commencé l’été dernier, quand la sortie de Subnautica 2 avait été reportée à l’année 2026 et que les trois PDGs du studio Unknown Worlds avaient été remerciés. D’un côté, Krafton avait été accusé de tirer les ficelles pour que le studio n’atteigne pas certains objectifs financiers en 2025, afin de ne pas verser une prime de 250 millions de dollars aux employés. Les fondateurs affirment avoir été injustement licenciés et demandent à être réintégrés.

En face, Krafton maintenait que les dirigeants avaient jeté l’éponge, ne travaillaient plus sérieusement, et que le jeu n’était pas prêt pour une sortie en 2025. Dans la foulée de la polémique, l’éditeur avait finalement décidé de donner au studio une année de plus pour atteindre le fameux objectif, montrant ainsi sa bonne foi.

Racisme et conseils de ChatGPT : on touche le fond

Le 19 novembre dernier, Charlie Cleveland a été entendu par la justice. Au cours du procès, de nouveaux éléments embarrassants pour les deux parties ont émergé ! On parle du téléchargement de données internes à Unknown World par les trois anciens patrons avant leur départ, afin de concocter tout un plan pour mener leur action en justice contre Krafton.

Un document interne montre des notes attribuées à Cleveland. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son contenu ne met pas l’ex-PDG en valeur. On y trouve des commentaires racistes à l’encontre des Coréens et de la Corée (« La Corée, c’est comme si Joe Pesci était un pays. Ils sont charmants jusqu’à qu’ils deviennent très perfides. » « Ils n’ont pas de filtre, et pour des hommes occidentaux, ça peut être épuisant émotionnellement d’avoir affaire à eux » ou encore « Les Coréens sont plus tournés vers la résolution des problèmes et sont moins dans l’émotions, il y a des raisons biologiques à cela »).

Cleveland a reconnu avoir écrit le contenu, tout en précisant qu’il ne faisant que retranscrire les conseils de l’ex-PDG de NEXON (The First Berserker: Khazan), Owen Mahoney, avec qui il était en contact. D’autres éléments montrent qu’il voulait vérifier « qu’aucune information incriminante » n’était visible dans ses conversations sur ChatGPT… Enfin Aaryn Flynn (ancien de chez BioWare) a été appelé pour témoigner, et affirme que les comportements de Cleveland « ne correspondaient pas aux standards attendus dans l’industrie ».

De leur côté, les plaignants avaient aussi préparé leurs défense. Le PDG de Krafton, Changhan « CH » Kim aurait senti que le rachat était un « mauvais deal », mettant alors en péril la valeur de Krafton et sa position. Selon les plaignants, Kim aurait alors utilisé tous les moyens nécessaires pour couler le projet et ainsi sauver sa place. Ils affirment qu’aucune justification valable n’a été donnée pour leur licenciement, et même que Kim aurait consulté ChatGPT pour trouver un moyen légal d’éviter de verser la bonus à Unkown World ! Alors qu’on connait la passion de Krafton pour l’IA générative ces derniers temps, on n’est qu’à moitié surpris d’apprendre que des décisions financières et managériales de cette envergure sont confiées à un algorithme…

Et Subnautica 2 dans tout ça ?

Même avec ces nouvelles informations, difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire. Le jugement final est attendu après une audience qui se tiendra le 9 janvier 2026. Cleveland, McGuire et Gill souhaitent être réintégrés, et Krafton avait dit laisser plus de temps aux équipes de Unknown Worlds pour finir le projet et espérer avoir droit à leur prime.

Pour l’instant, on ne sait pas quel seront les conséquences de toute cette histoire sur Subnautica 2, mais les fans sont évidemment inquiets de savoir ce qu’il adviendra du jeu qu’ils attendent tant. Et en attendant, c’est un studio et ses travailleurs qui se retrouvent suspendus entre la surface et les abysses, sans avoir s’ils émergeront indemnes.