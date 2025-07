Krafton (PUBG, Subnautica 2) rachète le studio derrière Last Epoch

Quatre-vingt-seize millions de dollars : c’est la jolie somme que vient de débourser Krafton pour acheter Eleventh Hour Games, le studio indépendant derrière l’ARPG Last Epoch. Manœuvre de plus de la part de l’éditeur sud-coréen pour étendre son influence, ou réelle opportunité pour un petit studio ? Comme souvent, la réponse est plus nuancée qu’il n’y parait.

Le grand Krafton arriva

C’est dans une note signée Judd Cobler, fondateur et patron de Eleventh Hour Games, qu’on a appris la nouvelle. Selon lui, l’ambition du studio a toujours été de réaliser le meilleur ARPG possible, et Last Epoch serait la concrétisation de ce projet, avec à ce jour « des millions de joueurs ».

Cela fait en réalité un an que Cobler cherche un partenaire financier pour développer Eleventh Hour Games. Tencent a même eu droit à une part du studio ! Et aujourd’hui, c’est donc Krafton qui possède l’intégralité du studio. D’après le PDG, l’éditeur coréen « partage [sa] passion pour les ARPG et leur fournira les ressources nécessaires pour amener Last Epoch vers de nouveaux horizons », tout en assurant que les développeurs garderont leur autonomie et leur créativité.

C’est un discours qu’on entend régulièrement depuis quelques mois. Krafton n’en est pas à sa première acquisition d’un petit studio : début 2024, c’était Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) qui était sauvé du naufrage. L’éditeur souhaite visiblement s’étendre à différents genres, et se positionne, semble-t-il, comme le grand groupe qui saura donner aux petits studios les moyens de leurs ambitions.

Un mauvais présage ?

Si vous avez suivi l’actualité ces dernières semaines, le nom de Krafton vous a peut-être fait tiquer : nous sommes en effet en plein polémique opposant l’éditeur au studio Unknown World (Subnautica 2). Plus précisément, Krafton a décidé de remercier les dirigeants, de les remplacer par quelqu’un d’autre et de décaler la sortie du jeu. Les trois ex-patrons du studio ont engagé des poursuites.

Il est certes encore difficile d’y voir clair dans toute cette affaire, mais elle soulève évidemment des questions quant à l’avenir de Eleventh Hour Games. Si la communication de Judd Cobler est très enthousiaste, et que certains fans voient cet investissement du géant derrière PUBG d’un très bon œil, nombreux sont ceux qui se montrent plus circonspects : que va réellement apporter Krafton au studio ? Last Epoch restera-t-il vraiment rester hors de son influence ?

En réponse à ces interrogations, Cobler a déclaré que Krafton serait surtout là pour offrir « des ressources et son expertise de l’industrie », et qu’il était « au courant de la situation avec Unknown World » mais qu’il ne souhaitait pas la commenter davantage, et que ce n’était pas un sujet d’inquiétude Eleventh Hour Games.