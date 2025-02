Fiche de perso #35 – Tencent, le règne discret du géant chinois

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. Aujourd’hui, nous revenons sur l’histoire et l’influence dans l’industrie du jeu vidéo de Tencent, ce fameux géant chinois dont en entend beaucoup parler sans forcément savoir ce que cela signifie.

Si on vous demande quelle société domine l’industrie du jeu vidéo, ce sont sans doute des noms comme Nintendo, Microsoft ou Sony qui vous viendront en tête. Éventuellement, vous penserez à des éditeurs bien connus comme Ubisoft ou Electronic Arts. Pourtant, il y a un acteur dont on parle moins, alors qu’il possède une part dans nombre de grandes entreprises du secteur. Cet acteur, c’est Tencent

Le géant chinois de la tech détient des studios entiers, et son nom fait des apparitions de plus en plus régulières dans l’actualité vidéoludique : acquisitions, influence sur le développement des jeux… Qui est donc ce Tencent, et quel est son réel impact dans l’industrie du jeu vidéo ?

De simple service de messagerie à poids lourd du jeux vidéo

L’histoire de Tencent commence en Chine à la fin des années 90. Fondée en 1998 par Ma Huateng and Zhang Zhidong, l’entreprise se spécialise tout d’abord dans les services internet, notamment avec la messagerie instantanée QQ. On lui doit aussi WeChat, une application très vite devenue indispensable en Chine pour communiquer mais aussi pour payer et accéder à divers services. La société va rapidement s’intéresser au jeu vidéo et lancer QQ Games dès 2004 : une plateforme de jeux en ligne orientée « casual gaming ».

Tencent continue de croitre tout au long des années 2000 jusqu’à aujourd’hui. Plateformes de streaming, maisons d’éditions, sociétés de productions, assurances, développement urbain… En 2019, le journal South China Morning Post indiquait que la holding détenait pas moins de six-cent sociétés ! Parmi elles, le jeu vidéo a pris une part de plus en plus importante.

Même si Tencent s’intéresse au jeu vidéo depuis ses débuts, c’est surtout depuis les années 2010 que son impact sur l’industrie se fait ressentir : l’entreprise commence à racheter des studios et à investir massivement. Aujourd’hui, Tencent est la plus grande entreprise de jeu vidéo au monde en terme de revenus. Même si son nom reste moins connu du grand public, son chiffre d’affaires dépasse (et de loin) ceux d’acteurs plus mainstream comme EA ou Nintendo.

L’omniprésence de Tencent dans l’industrie

Vous l’aurez compris, si Tencent est devenu un acteur incontournable du jeu vidéo, ce n’est pas en développant ses propres jeux, mais en achetant et en investissant dans des studios-clés.

Quelques exemples frappants :

Riot Games (League of Legends, Valorant), acheté à 93% en 2011 puis à 100% depuis ;

Supercell (Clash of Clans, Clash Royale), dont Tencent est actionnaire à 84% ;

est actionnaire à 84% ; Epic Games (Fortnite, Rocket Leagues), détenu à 40% depuis 2012 ;

Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry), dont Tencent détient déjà près de 11%, et qui va peut-être investir davantage.

Nous ne mentionnons ici que les noms les plus connus de l’industrie, mais Tencent accumule les acquisitions de petits studios depuis des années, en particulier en Asie. Une frénésie qui pose question, car on peut facilement imaginer que la société ne se contente pas de mettre un chèque sur la table sans rien demander en contrepartie.

Tencent influence-t-il nos jeux favoris ?

Avec autant d’argent investi dans des studios partout dans le monde, Tencent aurait un énorme moyen de pression dans son arsenal. Certains joueurs de League of Legends estiment que leur jeu de prédilection a été influencé par la société chinoise : selon eux, le titre de Riot Games serait devenu plus lisse, et abuserait de la monétisation à outrance, depuis l’acquisition du studio. Cependant, difficile de prouver ces affirmations. Il faut également se souvenir que le marché chinois représente près de soixante-quinze millions de joueurs (loin devant la Corée, deuxième du classement avec vingt millions de fans de LoL environ) : normal, donc, que Riot oriente ses choix pour plaire à ce public.

De manière générale, on peut reprocher les mêmes problèmes à tous les gros investisseurs : les studios ont envie de satisfaire leurs actionnaires, et donc, prennent moins de risques pour produire des jeux originaux. L’éventuelle influence de Tencent sur le contenu des jeux est donc sans doute plus pernicieuse, sans intervention directe de la part de la société, qui se contente d’arroser les studios du monde entier et de récolter les fruits de leurs succès.

Mais ces derniers mois, une influence plus directe commence à se faire ressentir. En 2023, Tencent avait fait fermer le studio Team Kaiju, deux ans après l’avoir fondé aux États-Unis. Plus récemment, un spin-off de Sniper Elite aurait été annulé par le géant chinois. C’est aussi lui qui est responsable de la future fermeture du Nintendo eShop en Chine.

Des controverses au-delà du virtuel

Alors, faut-il s’inquiéter ? Tencent ne semble pas avoir une influence massive sur les jeux qu’il possède. Cependant, plusieurs questions viennent inévitablement à l’esprit. Tout d’abord, l’entreprise place ses billes un peu partout, à tel point qu’on peut craindre qu’elle se retrouve assez rapidement en position de monopole. Elle domine déjà très largement le marché du jeu mobile. Une mainmise qui risque de mettre à mal la liberté créative des studios, à l’heure où les actionnaires font déjà la pluie et le beau temps dans l’industrie.

D’autres observateurs s’inquiètent aussi des liens entre le géant de la tech et le gouvernement chinois. En 2020, une étude avait révélé que Tencent surveillait les données des utilisateurs de WeChat pour alimenter la censure. En 2021, l’omniprésence du groupe dans des sociétés américaines avait attiré l’attention du Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis, un organe gouvernemental composé de diverses agences fédérales, et chargé de vérifier si les acquisitions étrangères ne posent pas de problèmes de sécurité. Et en janvier dernier, le Département de la défense américain a ajouté Tencent à sa liste noire d’entreprises militaires chinoises. Rappelons tout de même que ces controverses sont à prendre en compte dans un contexte de tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis.

Même si pour l’instant, la holding reste discrète dans son influence sur les jeux vidéo en occident, on peut se demander jusqu’où Tencent va aller dans son règne sur le marché. Sa récente classification en tant qu’entreprise militaire s’est immédiatement faite ressentir en bourse, et si les conséquences sur les studios sont pour l’instant incertaines, l’impact de cette décision pourrait bien se faire ressentir pour nous, les joueurs.