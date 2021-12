Tencent met la main sur un nouveau studio : Turtle Rock Studios

Sommes-nous en train d’assister à la naissance d’un nouveau géant ? Du premier holding chinois à s’installer à la table des mastodontes que sont Sony, Microsoft et Nintendo (alors qu’Apple, Netflix et Amazon attendent toujours à la porte) ? Enfin, on dit un « nouveau géant », mais ça fait déjà un moment que Tencent pèse dans le game et chaque année qui passe est l’occasion pour la compagnie chinoise de renforcer son poids, aussi bien à domicile qu’à l’international. Et dans cette course où le gagnant est celui qui possède le plus, le concurrent de l’Empire du Milieu confirme sa participation en ajoutant Turtle Rock Studios à la liste de ses avoirs.

Les prises s’enchaînent ! La dernière fois que nous partagions un tel sujet avec vous, c’était il y a à peine plus d’un moins, au moment où la compagnie chinoise annonçait avoir fait l’acquisition de Wake Up Interactive, le groupe qui chapeaute les activités de Soleil (Naruto to Boruto, Samurai Jack) et Valhalla Studios (Devil’s Third). La grosse boîte remet le couvert et s’offre pour Noël un studio américain, celui à qui nous devons le tout récent Back 4 Blood (sorti en octobre sur PC, consoles PlayStation et Xbox).

Inquiet pour le futur du studio et de ses jeux ? Apparemment, aucune raison de s’en faire. En effet, il semblerait que ce partenariat ne change pas grand-chose pour le studio qui conserve non seulement ses cadres et ses locaux, mais aussi, de l’aveu de Steve Goldstein (commentaires du président de Turtle Rock Games recueillis et partagés par businesswire.com), son indépendance et son autonomie. Il devrait cependant profiter grandement de l’expertise et du portefeuille (visiblement sans fond) du géant chinois qui, lui, se félicite d’ajouter à son catalogue un autre studio avec une vision originale du jeu en ligne coopératif).

Mais pourquoi avoir rapproché cet achat des méthodes pratiquées par les autres constructeurs en introduction ? Ne distinguez-vous pas un pattern ? C’est encore un peu tôt pour tirer des conclusions, mais ces dernières années, l’industrie semble avoir opéré un virage. Les différents acteurs (à l’exception de Nintendo, comme d’habitude) semblent avoir réalisé que, dorénavant, développer et commercialiser des machines ne suffisaient plus, qu’il fallait s’assurer de disposer d’un catalogue original et de services. Or, le meilleur moyen de s’assurer le plus d’exclusivités possible est de posséder un max de studios.

Dans le « creux de la vague », Microsoft ayant visiblement préféré « sacrifier » sa dernière génération de machines pour établir la stratégie de la suivante, la multinationale américaine s’est accaparée d’un certain nombre d’exclusivités en enchaînant les achats comme Ninja Theory, Double Fine, mais surtout ZeniMax en 2020, garantissant les jeux Bethesda à son catalogue. En réponse, Sony a suivi la tendance en ajoutant cinq studios à son escouade sur l’année 2021 (Housemarque, Nixxes Software, Firesprite, Bluepoint Games et, tout récemment, Valkyrie Entertainment), un chiffre d’autant plus impressionnant qu’il n’en a acheté que deux sur la précédente décennie (Sucker Punch et Insomniac).

Dans ce contexte, nous avons du mal à imaginer que la stratégie de Tencent (investissant des ronds dans de nombreux studios (Platinum Games, Epic Games, Supercell, entre autres) quand il ne les achète pas purement et simplement (Riot Games, Wake Up Interactive, Slamfire, entre autres) soit anodine. Grâce à ces acquisitions, non seulement le holding leur offre un accès à l’Eldorado chinois (on parle quand même du marché le plus lucratif au monde), mais il s’assure également d’avoir un nom à l’étranger (facilité par la possession de studios à tous les coins du globe). Serait-on sur le point de voir apparaître une machine co-signée par Epic et Tencent ?

Théorie tirée par les cheveux ? Certainement. Tencent marche déjà sur des œufs dans son pays alors ce n’est pas nous entre deux bières et sans aucun bagage d’analyste économique qui allons tracer le futur du gaming chinois et international. Ceci dit, entre nous, nous ne serions pas surpris de voir une telle machine trouver son chemin sur les étals d’ici une poignée d’années. Et vous ? Enfin, ça ne change pas le sujet de base de cet article. Tencent vient tout juste d’ajouter Turtle Rock Games à sa collection de studios. On précise que ça ne changera rien pour les joueurs de Back 4 Blood, ce dernier étant publié par la Warner.