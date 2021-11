Le géant chinois Tencent continue d’accumuler des studios

Ils ne doivent pas être bien nombreux les acteurs qui pensent à la Chine quand on parle de jeux vidéo et, sous nos lattitudes, ce n’est pas franchement une surprise. En effet, ici, on aura plutôt tendance à voir le géant asiatique comme le boss final des contrefaçons bancales. Les choses ont pourtant bien changé. Un bref tour d’horizon sur ce qui se passe en interne nous prouve même combien le pays a progressé ausi bien sur le plan technique que stratégique, des points que nous rappellent notamment MiHoYo (Genshin Impact) et Tencent.

Pas facile de parler de Chine et de jeux vidéo sans parler de Tencent. Ces dernières années, la multinationale chinoise était sur tous les fronts : financement de productions de cinéma et de gaming, achats ou investissements dans des studios de développement, partenariat avec des compagnies étrangères (comme pour Pokémon Unite ou Nintendo). La liste est longue et s’allonge de mois en mois. La preuve ? Tencent s’est récemmment approprié Wake Up Interactive, et donc Soleil et Valhalla Game Studios.

Ces noms ne vous disent rien ? On ne vous en tient pas rigueur. En effet, on ne peut pas dire que ces studios nippons brillent par leur nom, mais ces derniers peuvent se targuer d’avoir donné naissance à Ninjala (qui a récemment atteint les 8 millions de téléchargements), Naruto to Boruto: Shinobi Striker et Devil’s Third, entre autres. Un point de plus donc pour la multinationale qui confirme son intérêt, mais aussi son implication sur le marché de l’archipel du Soleil-Levant.

Et quitte à officialiser le mariage, autant le concrétiser avec un gosse ! C’est donc tout naturellement que cette association donne naissance à de nouveaux projets, le premier annoncé portant l’alias Project Edo. Si sa forme est encore abstraite pour le moment, il devrait en fait s’agir d’un jeu multijoueur en ligne faisant la part belle à l’action et aux ninjas, une spécialité de Soleil qui hérite donc du développement. Bien sûr, il est encore tôt dans le cycle de vie de ce titre qui garde encore bien des secrets (notamment les supports devant l’accueillir ou une fenêtre de sortie).

Enfin, nous, si nous devions nous poser des questions, nous nous intéresserions plutôt aux perspectives d’avenir de Tencent. Le gouvernement chinois durcissant le ton sur les entreprises et les compagnies rencontrant le succès, on se demande encore combien de temps le holding va pouvoir assumer ce train de vie et d’investissements en masse avant de se voir couper les vivres (on a du mal à imaginer que le concept de soft-power arrive aux oreilles de Xi Jinping). Bref, en tout cas, pour Wake Up Interactive, c’est acté, la compagnie et ses studios font désormais partie du giron Tencent.