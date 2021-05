Xbox Series X et S : Microsoft annonce leur sortie pour la Chine

C’est une nouvelle qui n’a pas fait grand bruit puisqu’elle concerne un territoire plus ou moins relégué au second plan par l’industrie, à savoir la Chine. Après Sony et ses PS5 disponibles dans ce pays depuis le 15 mai, c’est donc au tour de Microsoft d’avoir récemment annoncé la mise sur le marché chinois de ses deux nouvelles consoles prochainement, les Xbox Series.

Si les précommandes commenceront dès ce mercredi 19 mai, la sortie effective des deux machines s’effectuera le 10 juin 2021 aux prix respectifs de 3899 yuans (508, 34 euros) pour la Xbox Series X, et de 2399 yuans (312, 77 euros) pour la version allégée de la console, la Xbox Series S.

Cette information, si elle ne nous regarde pas directement, révèle en revanche une appétence des deux géants de l’industrie pour le marché chinois. Depuis 2014 et la levée de l’embargo commercial concernant les ventes de consoles étrangères, de l’eau a coulé sous les ponts, et un certain Tencent fait également de plus en plus parler de lui dans le milieu. Ce puissant conglomérat des télécoms a par exemple réussi, parmi ses nombreux faits d’armes, à prendre part à 40% du capital d’Epic Games, concurrent du mastodonte Steam.

Et même si certaines interrogations demeurent quant à la sortie des jeux trop violents (ou occidentaux) qui choqueraient un gouvernement chinois trop susceptible, la disponibilité des nouvelles consoles dans l’Empire du milieu indique à demi-mot une volonté commerciale et géopolitique de s’imposer là où l’émergence de nouveaux acteurs du jeu vidéo chinois pointent le bout de leurs pixels.

L’évolution des ventes et des sorties de jeux Xbox Series sur ce territoire sera en tout cas intéressante à suivre, prise comme une nouvelle donne dans une industrie du jeu vidéo qui décidément n’en finit plus de reconfigurer les forces de son échiquier industriel.