Le géant chinois Tencent se greffe au capital de PlatinumGames

PlatinumGames compte bien explorer l’auto-édition grâce à l’apport en capital de Tencent.

PlatinumGames est un studio japonais qui revient très souvent dans les conversations entre joueurs, puisqu’il est tout de même à l’origine des jeux Bayonetta, Vanquish, ou encore plus récemment NieR: Automata. Mais là, nous ne vous parlons que des jeux majeurs qu’ils ont réalisés. L’envers du décors, lui, est parsemé de jeux de commande pas toujours très intéressants, mais qui permettent de tenir la boutique à flot. D’ailleurs, pour découvrir plus en détail ce que le studio a pu réaliser depuis sa création, nous venons justement de sortir une rétrospective sur PlatinumGames, et qui ne manquera sûrement pas de vous intéresser.

Mais il y a seulement deux petits jours, c’est par un communiqué disponible sur le site web du studio que nous apprenions une excellente nouvelle. En effet, le mastodonte Tencent, ayant tout de même la main mise sur Riot Games (League of Legends) ou encore Supercell (Brawl Stars), vient de réaliser un investissement en capital chez PlatinumGames. Il est naturel d’imaginer le pire quand un géant pareil commence à grignoter le capital d’une société, mais le communiqué se veut rassurant : “Ce partenariat n’a aucune incidence sur l’indépendance de notre entreprise”.

Il faut plutôt y voir ici l’opportunité pour le studio de se mettre un peu à l’abri d’une crise éventuelle, tout en se donnant de nouveaux objectifs. Et en parlant de ça, ils espèrent justement “utiliser ce capital pour renforcer [leurs] assises en tant qu’entreprise et passer du développement de jeux à l’exploration de l’auto-édition”, ce qui sera très certainement bénéfique à la fois au processus créatif des équipes, mais aussi pour les fans de PlatinumGames.