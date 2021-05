Tencent – Le géant chinois obtient des parts au capital de Remedy

Et un nouveau studio, un ! Tencent n’en finit ainsi plus de conquérir des parts boursières dans l’industrie du jeu vidéo.

Après l’investissement auprès de Dontnod le 28 janvier dernier d’un montant de 30 millions d’euros – qui a permis à celui-ci de constituer une levée de fonds de 50 millions au total via différents partenaires -, le colosse chinois aux pieds tentaculaires continue d’accroitre sa visibilité en posant cette fois des pions chez Remedy à hauteur de 3,8% du capital.

Même si le CEO du studio finlandais, Tero Virtala, assure :

Qu’il s’agit d’une transaction sur les marchés des capitaux entre Accendo Capital [un autre participant aux parts de Remedy, ndlr] et Tencent, qui n’est pas liée aux activités commerciales de Remedy.

On est toutefois en droit de se demander quels impacts stratégiques aura cette contribution pour le studio à moyen comme à long terme. En effet, prendre connaissance de cette information brute, à l’instar de beaucoup d’autres acquisitions de Tencent, permet d’établir le constat froid de sa progression fulgurante, voire troublante, dans le milieu du jeu vidéo, mais sans en connaitre la portée véritable.

Si pour d’autres studios, ces partenariats signifient une augmentation des ressources de production, un business plan diversifié, ou encore l’assurance d’un accès sur le marché chinois (souvent via des jeux mobiles), le cas de Remedy reste significatif du flou entourant cette participation, d’autant plus quand elle est de faible importance comme celle-ci.

Il faudra donc attendre de voir comment s’élabore leur prochain jeu, vers quel marché et pour quelle type d’expérience proposée, afin de définir le rôle de Tencent dans tout ça.

Mais ce n’est pas tout. Alors que Microsoft compte sortir ses deux nouvelles Xbox Series X|S en Chine prochainement, un nouveau partenariat vient de s’effectuer avec ce même Tencent via le studio Timi, propriétaire des MOBA Honor Kings et Arena of Valors, entre autres.

Les détails précis de cette entente ne sont pas clairement établis, mais il n’est pas étonnant de constater que, dans la foulée de cette déclaration, le géant chinois a dévoilé plus de 60 nouveaux titres lors de sa conférence annuelle sur les jeux vidéo ! Il faudra surveiller ça de plus près, mais il reste peu probable que parmi ces nombreux titres se cache un chef d’œuvre en puissance sur consoles, Tencent étant surtout présent via des free to play et autres jeux sur iOS/Android actuellement.

Cet effet d’annonce est davantage à lire comme une adresse rassurante aux actionnaires qui se méfient de l’autre géant des réseaux sociaux, ByteDance, propriétaire de Tik Tok, lequel investit en masse dans le secteur du jeu vidéo ces dernières années. Cette guerre commerciale et locale peut sembler loin de nos préoccupations de joueurs européens. Mais à l’évidence, quand on sait que, selon l’analyste spécialiste du marché chinois et asiatique Daniel Ahmad :

Tencent a investi ou acquis plus de 50 entreprises liées aux jeux en 2021, et nous ne sommes qu’en mai.

On peut légitimement se demander où s’arrêtera l’ogre prêt à dévorer le monde du jeu vidéo.