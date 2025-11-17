Krafton – De l’argent pour les développeurs qui partent

Krafton commence à mettre en mouvement son plan pour se recentrer sur l’IA. Et, qui l’eut cru : cela implique de réduire la taille des équipes. Krafton, plutôt que de licencier ses employés, le fait d’une autre manière. Le studio propose de très grosses indemnités pour les employés qui feraient le choix de se retirer à cause de sa nouvelle politique.

Alors que le studio est dans une année de tous les records, le premier réflexe des dirigeants sera donc d’accompagner des employés à la porte. En plus de ce programme d’indemnités pour les employés souhaitant partir, le studio a annoncé retirer toutes ses offres d’emplois.

À l’origine de cette situation, une décision controversée

En réalité, d’après des sources internes, l’offre de Krafton viserait surtout à se libérer des employés ne souhaitant pas s’adapter à l’IA. Cette offre a été créée suite à l’annonce, en octobre, d’une restructuration autour d’une gestion par IA de l’entreprise toute entière. Évidemment, cette annonce n’a pas été reçue sans son lot de critiques, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.

Ces plans d’indemnisation sont pensés pour prendre en compte l’ancienneté des employés. Ils pourront bénéficier d’entre six et trente six mois de salaire selon leur temps passé au service de l’entreprise. Il n’y a aucune obligation, les employés sont libres de s’en emparer ou de rester dans cette nouvelle forme de l’entreprise.

En soi, c’est une proposition cohérente, qui permettra aux employés ne s’alignant plus avec les valeurs de Krafton d’avoir le temps de chercher un nouveau projet. Du point de vue de Krafton, c’est également un moyen de s’assurer d’avoir une équipe alignée sur les nouvelles valeurs en question. Toujours est-il que des doutes subsistent sur cette décision du studio sud-coréen.

Ces questionnements et inquiétudes dépassent de loin la simple question de l’industrie du jeu vidéo : l’implémentation de l’intelligence artificielle n’est pas ici pensée pour affecter le processus créatif. Elle est pensée pour être intégrée à la structure même de l’entreprise, de telle manière qu’il n’y aura pas moyen de retourner en arrière.

Les plans de Krafton impliquent également des acteurs extérieurs, puisque l’entreprise n’est pas seule dans ce projet d’imaginer une société « AI First ». Le développement du cluster GPU nécessaire à ce nouveau fonctionnement impliquera également le géant SK Telecom, la premier acteur de télécommunication du pays.

Avec un projet de cette taille, il est clair que de conserver des travailleurs qui ne seraient pas en alignement avec le projet aurait été un problème. Toutefois, le bien-fondé de la décision reste à démontrer. Les joueurs, dont les moyens de pressions ne sont pas toujours suffisants, même lorsqu’une situation est réversible, auront ici encore moins de poids, puisque pour beaucoup d’entre eux, cette situation ne sera même pas visible.

Krafton semble bien décidé à appliquer sa nouvelle politique, et pose dès ce mois de novembre les premiers jalons pour la prise en charge par l’IA en dirigeant vers la porte les réfractaires. Maintenant que le terrain est prêt, reste à voir comment le Krafton dirigé par IA se portera dans quelques mois…