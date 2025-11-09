Baisse des profits et IA générative au cœur du futur de Square Enix

À mi-parcours de l’année fiscale 2025-2026, s’achevant en mars prochain, les éditeurs et autres gros groupes du marché annoncent leurs résultats financiers et les perspectives attendues pour les six prochains mois et au-delà. Ainsi, après ceux notamment de Take Two, Nintendo ou Kadokawa entre autres, c’est au tour de Square Enix de jouer la transparence auprès de ses actionnaires. Une analyse qui possède plusieurs niveaux de lectures, selon le point de vue, mais qui nous semble aussi faire apparaître une direction d’entreprise qui ne semble pas savoir où elle veut aller, à part là où elle pense rationaliser ses dépenses, quel qu’en soit le prix.

Concrètement, les chiffres ne paraissent pas très bons. Les ventes ont diminué de 15 % par rapport à l’année passée, représentant une chute de 873 millions de dollars, provoquant par voie de conséquence une chute des profits de 14 %, soit 65 millions de dollars de baisse. Paradoxalement pourtant, l’entreprise a vendu plus de jeux, qui ont donc rapportés bien moins qu’auparavant (alors même que les prix de vente de ses jeux sont parfois prohibitifs). La différence s’est-elle faite sur son back catalogue ou sur la base de diverses promotions ? Toujours est-il que les prévisions de bénéfice pour la fin de l’année fiscale ont été nettement réduits, de 41 % , pour se positionner sur une base de 16,9 milliards de Yens (au lieu de 28,7 initialement attendus).

Stratégie zéro humain

On se doute bien que ces chiffres, lâchés comme ça, peuvent paraître abscons mais ce qu’on peut y comprendre, c’est que Square Enix est en train d’effectuer un profond pivot structurel et alloue de lourds investissements financiers en ce sens. Et aujourd’hui, quand une entreprise annonce avec autant de fierté ce genre de stratégie, on voit souvent l’IA générative se cacher dans son ombre. Il faut dire que Square Enix n’est jamais le dernier quand il s’agit d’utiliser les nouvelles technologies pour son profit, sans se soucier des dommages collatéraux. Vous vous souvenez des NFT ? L’entreprise était précurseur sur ce dossier. Alors autant dire que quand il s’agit d’investir dans l’IA générative pour pouvoir, à terme, rationaliser ses coûts, la direction de l’éditeur est au taquet.

Ainsi, afin de s’adapter, l’entreprise annonce des dépenses exceptionnelles dans sa restructuration à l’internationale et pouvoir piloter plus efficacement ses stratégies marketing globales. Dans une note à destination des actionnaires, nous apprenons :

« Dans le cadre de cette réorganisation, la société a enregistré une perte exceptionnelle d’environ 9,8 milliards de Yens au titre des coûts de restructuration au deuxième trimestre de l’exercice clos le 31 mars 2026 et prévoit d’enregistrer une perte exceptionnelle supplémentaire d’environ 2 milliards de Yens à compter du troisième trimestre de ce même exercice. »

Cela ne vous a toutefois peut-être pas échappé, mais tout récemment, Square Enix et Bandai Namco, notamment, ont demandé à Open AI d’arrêter d’utiliser leurs contenus pour entrainer Sora 2. Pourtant, le même Square Enix continue d’investir massivement dans l’IA générative, s’associant avec le laboratoire Matsuo-Iwasawa de l’Université de Tokyo dont l’objectif est « d’améliorer l’efficacité des processus de développement des jeux grâce aux technologies d’IA ».

L’idée est de parvenir à automatiser 70 % des tâches d’assurance qualité et de débogage dans le développement des jeux d’ici fin 2027. Déjà qu’à date, ce service est un peu le parent pauvre de l’industrie, généralement les premières victimes des restructurations et autres rationalisations des coûts, pour des jeux à l’état régulièrement douteux dans leurs premières versions, on s’attend au pire avec cette « nouvelle » ambition. Combien d’autres licenciements vont être annoncés, alors même qu’on est dans des années tristement records en termes de destructions d’emplois ? Et pour quels résultats ? L’IA générative sera-t-elle vraiment à même de tester des jeux tels qu’un humain pourrait l’éprouver ?

Faut-il alors s’inquiéter pour les prochains jeux du studio ? On pense notamment au prometteur The Adventures of Elliot: The Millenium Tales, à la troisième partie de Final Fantasy VII Remake ou au encore nébuleux Kingdom Hearts VI qui pourraient être les premières victimes (ou bénéficiaires, c’est selon) ce cette nouvelle stratégie.