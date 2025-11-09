Take-Two – Mention très bien pour les ventes de Mafia, passable pour Borderlands 4

Alors que l’actualité brûlante du géant Take-Two est bien évidemment le report annoncé de GTA VI en novembre 2026, le boss de la firme américaine, Strauss Zelnick a tout de même profité du bilan financier semestriel pour évoquer d’autres franchises importantes du groupe et leur avenir respectif: Mafia et Borderlands. Concernant la première, il s’est félicité de la réussite de Mafia: The Old Country, sorti en août dernier. Pour Borderlands 4 en revanche, il n’a pu que constater les ventes timides, tout en tentant de minimiser ce qui peut tout de même fortement s’apparenter à un lancement raté.

La saga Mafia semble donc avoir de beaux jours devant elle. À tel point que Strauss Zelnick s’est permis une prévision sans doute bien renseignée: les ventes du prequel ont largement dépassé les attentes, ouvrant ainsi bien grand la porte à une suite de la saga dans le futur. Quant à savoir quand, il faudra patienter, le studio Hangar 13 ayant d’ores et déjà prévu d’exploiter le plein potentiel de Mafia: The Old Country pendant quelques temps, avec des mises à jour régulières.

Les choix éditoriaux autour du titre (prix accessible au lancement, jeu narratif fermé plutôt que monde ouvert) semblent en tout cas avoir payé et relancé la saga après les très froides réceptions critique et publique de Mafia III en 2015, qui ne l’ont malgré tout pas empêché de se vendre à plus de cinq millions d’exemplaires depuis.

Rebond attendu pour Borderlands 4

Concernant l’avenir de la saga Borderlands, devons-nous être plus inquiets ? À écouter Strauss Zelnick, pas d’inquiétude à avoir. Oui, les ventes de Borderlands 4 sont décevantes, notamment outre-Atlantique, mais cela ne serait dû qu’aux difficultés techniques rencontrées par le titre depuis son lancement, et tout devrait rentrer dans l’ordre à moyen-terme. Il faut dire que les critiques du jeu sont majoritairement bonnes si on excepte justement ces problèmes techniques indignes du lancement d’un titre aussi important. Le boss de Take-Two parie sur une remontée rapide des ventes, mais on sait qu’une fois qu’une hype prend un coup dans l’aile, il est difficile de remonter la pente ensuite. Et le naufrage récent du film au cinéma n’aide sans doute pas à redorer le blason de la franchise.

Malgré tout, comparer aujourd’hui les ventes pures de Bordelands 4 et de Mafia: The Old Country n’à que peu d’intérêt tant les deux franchises ne jouent tout simplement pas dans la même cour. Si Mafia est un succès, Borderlands 4, malgré ses ventes « timides » est à l’heure actuelle le troisième jeu le plus vendu de l’année, est devenu le plus lucratif de l’histoire de la franchise et a battu des records de joueurs simultanés sur Steam à son lancement. Bref, un échec relatif, notamment aux moyens mis en œuvre pour le développement du titre, mais certainement pas rédhibitoire pour l’avenir de la franchise vidéoludique. Pour le cinéma par contre, rien n’est moins sûr.