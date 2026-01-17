Krafton (PUBG, Subnautica) planche sur pas moins de 26 nouveaux projets

Quelques jours après l’annonce de PUBG: Blindspot, nouveau jeu dans l’univers de son célèbre battle royal, Krafton nous assure qu’il ne compte pas en rester là. Dans un article de blog, l’éditeur coréen nous prévient : la licence PUBG devrait encore s’étendre. L’objectif pour 2026 est de tester et construire de nouvelles franchises, avec 26 titres en préparation pour cette année. En parallèle, Krafton réaffirme sa volonté d’entièrement organiser son développement autour de l’Intelligence artificielle.

PUBG, bientôt le nouveau Roblox ?

L’ambition du PDG CH Kim pour cette nouvelle année est de transformer son jeu phare en véritable franchise cross médias. Pour l’éditeur, c’est bien ce qui définit une licence à succès : si le point de départ est un jeu, il faut très vite en produire des dérivés sur d’autres plateformes, en essayant différents formats afin de « créer une croissance durable ».

On nous apprend alors que Blindspot est justement là pour tester le succès (ou non) d’un jeu estampillé PUBG qui explore un autre type de gameplay. En parallèle, le projet de Krafton serait de développer une plateforme orientée « bac à sable », afin que les joueurs puissent créer leur propre contenu PUBG ! L’objectif est donc d’occuper le terrain avec un écosystème tout entier, et au passage de garder les utilisateurs le plus longtemps possible (pourquoi iraient-ils voir ailleurs si la même plateforme PUBG leur permet de s’amuser sur une infinité de modes ?)

« Learn-fast, Scale-up »

Malgré cette insistance sur PUBG, Krafton ne met pas tous ces œufs dans le même panier : 26 projets sont dans les tuyaux, là encore dans l’espoir de trouver la prochaine franchise qui écrasera toute la concurrence. 12 sont déjà prévus pour les deux années à venir, avec entre autres Subnautica 2 (toujours au cœur d’un feuilleton juridique opposant Krafton aux anciens dirigeants du studio de développement) et Palworld Mobile.

L’article nous en apprend plus sur l’approche business de Krafton : l’idée est de sortir ces jeux en accès anticipé, parfois auprès d’un public restreint, et de rapidement s’appuyer sur les retours des joueurs pour déterminer si le titre a assez de potentiel. Si la réponse est oui, l’éditeur pourra investir pour en faire une vraie franchise, et un pilier aussi solide que PUBG. C’est par exemple l’objectif avec inZoi, concurrent direct des Sims 4.

La finalité est là encore d’atteindre une croissance à long terme, avec une méthode répétable pour chaque nouveau projet. On nous rappelle d’ailleurs que Krafton assume son virage vers l’IA, utilisée pour « automatiser certains processus ». Est-ce que c’est la machine qui choisit quels sont les titres qui méritent qu’on s’y attarde ? Et surtout : quel sort est réservé aux jeux dont le potentiel n’est pas jugé assez bon après cette phase de test ?