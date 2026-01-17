tt

Krafton (PUBG, Subnautica) planche sur pas moins de 26 nouveaux projets

Krafton dévoile ses projets pour 2026 : PUBG et nouvelles licences

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Big Hops – La petite grenouille qui traîne avec les plus grands

Test Marble’s Marbles – Retomber en enfance, au carré !

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées