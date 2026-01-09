Krafton continue d’essorer la licence PUBG avec Blindspot

Fier représentant du genre Battle Royale aux côtés de Fortnite, Apex ou encore Call of Duty Warzone, PUBG poursuit sa longue route en se déclinant sous d’autres formes. Après avoir annoncé l’existence et la sortie prochaine de PUBG: Black Budget qui ira marcher sur les plates-bandes des nombreux extraction-shooters qui pullulent sur le marché, Krafton annonce l’arrivée d’un jeu de tir compétitif en vue de dessus avec PUBG: Blindspot.

À la poursuite du mode qui fera sensation

À l’heure actuelle, PUBG continue d’attirer les foules avec une moyenne de 600 000 joueurs connectés en simultané rien que sur PC. Le Battle Royale de Krafton déchaîne toujours autant les passions et ce n’est pas le nombre ahurissant de tricheurs et de joueurs qui roulent leur bosse depuis sa sortie qui fera fuir les combattants de si tôt. Mais la mode du Battle Royale commence quelque peu à s’essouffler et ce n’est pas le mode REDSEC de Battlefield qui nous fera mentir.

Alors quel nouveau chemin prendre pour continuer de braquer les projecteurs sur la licence PUBG et attirer toujours plus de joueurs ? La réponse se trouve aux côtés de Valorant et autre Rainbow Six Siege avec le shooter compétitif en 5v5. Voici venir PUBG: Blindspot, un spin-off free-to-play qui compte bien récupérer sa part du gâteau sur le terrain plus que concurrentiel du jeu de tir compétitif.

Un gameplay simple qui promet des parties intenses

PUBG: Blindspot sera entièrement jouable en vue de dessus et semble se rapprocher d’un gameplay semblable à celui des twin-sticks-shooters : un stick pour déplacer le personnage et le second pour orienter le canon de l’arme dans la direction souhaitée. L’orientation de l’arme vous permettra également de déplacer votre champ de vision et ainsi révéler la menace qui autrement est dissimulée dans une sorte de brouillard de guerre. Dans les images de la bande annonce, nous pouvons également déceler une petite dimension tactique grâce à l’emploi de pièges et autres gadgets mais aussi grâce aux placements des personnages. Se mettre dans un coin de mur ou bien se placer lors de l’ouverture d’une porte sera primordial pour ne pas finir en charpie.

Un système d’opérateurs sera également de la partie. Chaque personnage aura une affinité particulière avec une certaine classe d’arme et possédera des gadgets différents de ceux de ses collègues. L’objectif des parties étant de s’infiltrer dans un bâtiment tout en empêchant les adversaires de faire de même, votre arsenal et votre maîtrise des différents opérateurs ne seront pas de trop et permettra aux parties de s’enchaîner sans forcément se ressembler.

Mais aux vues des premières images et des premières informations, nous ne pouvons nous empêcher de buter sur certains détails. Premièrement, le design général de PUBG: Blindspot semble très inspiré du mastodonte actuel Valorant, surtout au niveau de son design de personnages et des modèles d’armes à feu. La dimension gadgets de classes est également un élément prépondérant dans ce genre de jeu et Blindspot ne semble pas vouloir se démarquer par son originalité si ce n’est au niveau de sa jouabilité en vue de dessus. Cette dernière, bien qu’une dimension tactique soit présente, fait très arcade et tranche radicalement avec les deux précédentes expériences PUBG, ce qui en soi est une marque d’originalité mais semble être en inadéquation avec le genre adapté. Peut-être que ce choix participera à l’effet de bonne surprise ou à l’inverse plombera l’expérience.

PUBG: Blindspot fera ses débuts sur Steam le 5 février prochain par le biais d’un accès anticipé et devra rapidement se faire une place en proposant une boucle de gameplay rapide et exigeante. Et surtout se démarquer de la masse grâce à son originalité, au risque d’être effacé au profit de Valorant et Rainbow Six Siege.