tt

Krafton continue d’essorer la licence PUBG avec Blindspot

PUBG Blindspot annonce

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
09 janv.
16:52

New Game Plus recrute de nouveaux rédacteurs dans ses rangs

09 janv.
15:26

Krafton continue d’essorer la licence PUBG avec Blindspot

09 janv.
11:59

Exekiller – Un western rétro futuriste fortement inspiré

09 janv.
10:49

Wolfenstein – Une annonce imminente pour un troisième opus ?

08 janv.
19:57

Ubisoft poursuit sa restructuration sauvage et ferme les portes d’Ubisoft Halifax

08 janv.
18:39

Les jeux vidéo les plus joués de 2025 sont les mêmes que 2024

Test Dragon Quest I & II HD-2D – Les origines de la saga sublimées

Test Demeo X DnD : Battlemarked – Une très grosse mise à jour

Test Skate Story – Un skateur, fait de verre et de douleur