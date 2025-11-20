Loin des émeutes, Hytale est à nouveau indépendant

Après des années de développement tumultueux, de multiples reports, et une annulation brutale, l’histoire du très attendu jeu bac à sable, Hytale, vient de connaître un rebondissement spectaculaire. Le 17 novembre 2025, Simon Collins-Laflamme et Philippe Touchette, co-fondateurs du défunt Hypixel Studios, ont annoncé avoir racheté la propriété intellectuelle du jeu à Riot Games, son ancien propriétaire.

Ce coup de théâtre, survenu cinq mois seulement après l’annonce de l’arrêt définitif du développement, marque une renaissance inattendue pour la communauté et un retour aux sources pour le projet.

C’est dur dur d’être un moddeux

Annoncé en grande pompe en 2018 avec une bande-annonce qui a cumulé des dizaines de millions de vues, Hytale était initialement présenté comme le digne successeur du genre bac à sable popularisé par Minecraft. Développé par une équipe issue du célèbre serveur Minecraft Hypixel, le projet avait rapidement attiré l’attention de Riot Games, qui a acquis Hypixel Studios en 2020.

Sous la tutelle de l’éditeur de League of Legends, le jeu a cependant connu des retards significatifs, notamment en raison d’une refonte majeure du moteur en C++, repoussant la sortie au-delà de 2023. Finalement, en juin 2025, Riot Games annonçait l’annulation du projet et la dissolution du studio, laissant des milliers de fans désemparés.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’est sans compter sur la détermination de ses créateurs. Simon Collins-Laflamme a mené les négociations avec Riot Games pour reprendre les rênes. Ce rachat, financé personnellement par les fondateurs, positionne à nouveau le projet en totale indépendance. Dans une déclaration, il a souligné le retour à la « vision originale d’Hytale« , promettant un financement sécurisé pour les dix prochaines années.

Retour à la barre, à babord toute !

Ce changement de cap s’accompagne de décisions pragmatiques visant à accélérer le processus. L’équipe a immédiatement confirmé le recrutement de plus d’une trentaine d’anciens développeurs, qui connaissent parfaitement l’architecture du jeu et a décidé de se concentrer sur la sortie d’un Accès Anticipé sur PC, qui proposera les modes Exploration, Créatif et le Modding, tandis que le mode Aventure et les mini-jeux seront ajoutés ultérieurement.

Bien que l’Accès Anticipé s’annonce « brut » et comportera inévitablement des bugs, le fait que le développement soit de nouveau entre les mains de ses créateurs originaux redonne un formidable élan d’espoir à la communauté, qui voit enfin une lumière au bout du tunnel…

On est évidemment très heureux de voir une petite équipe (quoique…) reprendre le flambeau qui leur avait été arraché quelques années plus tôt, et on espère que ce changement de direction nous permettra de raconter une bien belle histoire d’ici quelques années.