Les Cubes du Dragons ? Goku débarque dans Minecraft !

C’était l’une des annonces du Minecraft Live 2025 : samedi dernier, lors de cet événement incontournable pour la communauté, Mojang Studios a électrisé son audience en dévoilant un partenariat avec Toei Animation, destiné à proposer un DLC du légendaire manga Dragon Ball pour son jeu phare.

Cette annonce est dans la continuité de la politique de Mojang Studios, qui multiplie les partenariats depuis quelques années. Que ce soit des personnages de fictions populaires (Bob l’Éponge, les Tortues Ninja, Sonic, etc.) ou des marques (Lacoste, Burberry…).

Du contenu déjà disponible

Et ce DLC pourrait proposer bien plus que les précédents. Mojang Studios ayant annoncé l’apparition d’objets à collectionner (on a pu voir notamment les Dragon Ball dans le trailer) ainsi que des nouvelles capacités en lien avec l’univers de Dragon Ball, comme le Kamehameha. Croisons les doigts pour que le studio aille encore plus loin que ce qu’on a déjà vu et nous propose, pourquoi pas, une histoire inspirée de l’œuvre de Toriyama, avec des adversaires emblématiques à affronter. On note déjà, dans le trailer, la présence de Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo ou encore Krilin. Pourquoi ne pas voir apparaître un Freezer qui voudrait régner sur l’univers cubique ?

En attendant la sortie officielle du DLC, Mojang Studios offre aux joueurs un objet de personnalisation en lien avec l’univers de Dragon Ball : la célèbre chevelure dorée de Goku Super Saiyan. Ce bonus est accessible dès maintenant sur le Minecraft Marketplace, mais il ne faut pas trainer, l’objet disparaitra le 4 novembre 2025.

Après 16 ans d’existence, Minecraft continue d’occuper le devant de la scène grâce à ses mises à jour régulières et à ce type de collaborations. Avec Dragon Ball, l’une des licences les plus célèbres au monde, Mojang Studios ne fait pas que surfer sur une tendance : il prouve une fois de plus la capacité du jeu à se réinventer et à rester incontournable.