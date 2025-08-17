Hytale, successeur spirituel de Minecraft, pourrait refaire surface

Même si ce nom ne vous dit rien aujourd’hui, vous faites peut-être partie des 60 millions de curieux qui ont visionné en 2018 le trailer d’annonce d’Hytale. Ce projet, mené par l’équipe derrière l’un des serveurs Minecraft les plus populaires au monde (Hypixel) avait tout pour devenir le digne successeur du géant cubique.

Fort de cet engouement, Riot Games rachète Hypixel Studios en 2020 afin de lui offrir les moyens financiers et techniques nécessaires. Mais après presque dix ans de travail, le studio derrière League of Legends annonce finalement l’annulation pure et simple du projet, ainsi que la fermeture d’Hypixel Studios. Selon d’anciens employés, la raison serait une augmentation constante et illimitée des ambitions du jeu, au point de le rendre impossible à finaliser.

Tout n’est pas perdu pour Hytale

Cette annonce a provoqué une immense déception au sein de la communauté aux cubes. Mais la personne la plus touchée reste sans doute son cofondateur Simon Collins-Laflamme, qui refuse de laisser mourir son bébé sans se battre.

« Je suis prêt à investir 25 millions de dollars pour terminer Hytale, c’est dire à quel point j’y crois. »

En juillet 2025, Simon annonce publiquement vouloir sauver le projet en finançant lui-même son développement. Sa stratégie repose sur trois piliers :

Réduire le périmètre du jeu pour se concentrer uniquement sur une sortie PC. Reformer une équipe soudée, en recontactant plusieurs anciens développeurs. Proposer rapidement une version en accès anticipé afin d’impliquer la communauté.

Mais après tant de désillusions, beaucoup doutaient encore. Néanmoins, il semblerait que l’abnégation de Simon est en train de porter ses fruits : il affirme être désormais en “discussions actives” avec Riot Games pour racheter Hytale.

« Bonne nouvelle ! Je suis en discussion active avec Riot Games concernant l’acquisition d’Hytale. Les mises à jour seront limitées pour le moment, le temps que nous avancions. Merci de votre confiance. »

Devolver Digital, le saint sauveur ?

En plus de Simon, un autre acteur inattendu s’est manifesté : Devolver Digital. L’éditeur, réputé pour soutenir des projets indépendants atypiques, a exprimé sur X son intérêt pour une éventuelle reprise du projet.

Hytale représente un véritable défi personnel. Et si l’accord se concrétise, Simon Collins-Laflamme devra encore relever de nombreux défis de taille : reconstituer une équipe compétente, regagner la confiance de la communauté et livrer un produit jouable dans des délais réalistes. Mais une chose est sûre : grâce à sa persévérance, Hytale n’est pas encore tout à fait mort.