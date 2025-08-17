tt

Hytale, successeur spirituel de Minecraft, pourrait refaire surface

Hytale - Vers une reprise du projet porté par Simon Collins-Laflamme ?

Marco

Fan de jeux vidéo et d’animés, j’ai grandi aux côtés de Mario et Sonic. Je suis tombé très jeune dans l’univers du jeu vidéo et je m’y baigne encore aujourd’hui avec autant de plaisir !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Artis Impact – Profiter de chaque instant, au détriment du RPG

Test Mafia: The Old Country – Renaissance d’une saga culte

Test Abyssus – À vingt mille lieues d’être parfait