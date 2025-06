Hytale – Le concurrent de Minecraft ne sortira finalement jamais

Peut-être avez-vous oublié ce nom avec le temps, mais si vous aimez les jeux sandbox à la Minecraft, il y a de grandes chances que le projet Hytale ait, un jour, attiré votre attention. Avant ce titre, il y avait Hypixel : un serveur multijoueur Minecraft fondé en 2013. Rapidement, il s’est imposé grâce à ses mini-jeux originaux, sa qualité technique et une gestion professionnelle. Il a même atteint le statut de serveur le plus fréquenté au monde, avec plus de 200 000 joueurs connectés simultanément, du jamais vu sur Minecraft !

Naissance d’un projet ambitieux

Après avoir enchaîné les succès avec ses différents modes de jeu, l’équipe d’Hypixel décide de viser plus haut et se lance dans la création d’un jeu ambitieux intitulé Hytale. Annoncé en grande pompe en décembre 2018, le projet déclenche un véritable engouement auprès des fans de Minecraft, cumulant plus de 50 millions de vues en quelques jours seulement. On y découvre des graphismes cubiques nettement plus détaillés, des animations travaillées, un système de modding intégré et un gameplay extrêmement riche : exploration, construction, crafting, combats, quêtes… De quoi faire rêver tous les passionnés du genre !

Le jeu semble prometteur, peut-être même un peu trop. Mais l’arrivée de Riot Games, les créateurs de League of Legends, qui rachètent Hypixel Studios, rassure tout le monde : avec cette visibilité et ce financement, la communauté croit dur comme fer que le projet ira jusqu’au bout de ses ambitions.

Durant les premières années, Hytale multiplie les devblogs, concepts, vidéos de gameplay et autres informations pour rassurer les fans et entretenir la hype. Une immense communauté se forme, surnommant déjà le jeu « Minecraft 2.0 ».

« Hytale est un événement majeur pour nous tous. Il représente nos premiers pas en tant que développeurs de jeux à part entière, et nous sommes très fiers du travail accompli jusqu’à présent. »

La désillusion

Mais alors que le jeu devait initialement sortir en 2021, il est d’abord repoussé à 2023. Les informations se font de plus en plus rares, et les développeurs rencontrent de nombreuses difficultés : changement de moteur (passant de leur technologie maison à l’Unreal Engine), complexités à coder le cross-platform, ambitions techniques difficiles à concilier… Les obstacles s’accumulent.

Il faut dire aussi que, dans le même temps, Microsoft, nouveau propriétaire de Minecraft, n’a cessé d’accélérer les mises à jour et d’enrichir son jeu avec de nouveaux contenus, maintenant l’intérêt autour du jeu original. Cette concurrence directe avec un Minecraft plus vivant que jamais n’a probablement pas facilité la tâche à Hytale, qui devait se montrer encore plus innovant pour s’imposer.

Malheureusement, l’ambition, sans doute trop grande, aura fini par avoir raison du projet. Après plusieurs tentatives pour revoir les objectifs à la baisse, l’équipe a pris la lourde décision d’annuler purement et simplement près de dix ans de travail. Pire encore, Riot Games vient d’annoncer le démantèlement de Hypixel Studios.

« Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions, ni chez Hypixel ni chez Riot. Mais après des années de travail acharné, d’adaptation et d’exploration de toutes les pistes possibles, il est devenu évident que nous ne pourrions pas donner vie à Hytale d’une manière qui tienne pleinement ses promesses. […] Chacune de ces options aurait signifié compromettre ce qui faisait la particularité d’Hytale. Ce n’aurait pas été le jeu que nous souhaitions créer. Et ce n’aurait pas été le jeu que vous méritez »

Hytale restera comme le symbole d’un rêve trop grand pour son équipe. Parfois, viser trop haut conduit à transformer une belle aventure en montagne insurmontable : plus un projet se veut ambitieux, plus il expose ses créateurs à la déception, tant pour eux-mêmes que pour leur communauté. Vouloir tout révolutionner d’un coup, c’est souvent risquer de s’épuiser, de repousser sans cesse les objectifs et finalement de ne rien livrer du tout. Peut-être mieux vaut-il avancer pas à pas, enrichir un concept simple, et garder la maîtrise de ses ambitions, plutôt que de promettre l’impossible. Au final, ce sont les jeux qui grandissent avec leur communauté, version après version, qui laissent la trace la plus durable.