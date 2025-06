Minecraft – La mise à jour graphique Vibrant Visuals arrive enfin !

C’est en mars dernier qu’on avait appris que les équipes de Minecraft travaillaient sur une mise à jour graphique pour le jeu. Prévue uniquement sur la version Bedrock pour l’instant, cette amélioration visuelle baptisée « Vibrant Visuals » faisait penser dès les premières images aux shaders dont les joueurs Java sont déjà friands. Cette mise à jour sans précédent a enfin une date de sortie, et sera disponible sur Minecraft le 17 juin !

Des cubes de toute beauté

Si les différences peuvent sembler minimes au premier abord, elles sont flagrantes quand on regarde les images avant / après. Minecraft est maintenant paré de ses plus beaux atours, avec des reflets dynamiques, des ombres et de toutes nouvelles textures. À noter qu’il ne s’agit que d’améliorations visuelles qui n’auront aucune incidence sur le gameplay (par exemple, les ombres n’affecteront pas le taux d’apparitions des différents mobs).

Dans leur vidéo de présentation, les équipes expliquent leurs efforts pour rendre le jeu plus beau tout en ne trahissant pas l’esthétique cubique et pixélisée si chère aux fans de Minecraft. Le jeu prend alors des allures plus modernes mais garde toujours sa patte reconnaissable. Plus de trois mille textures ont été retravaillées, et chaque biome a reçu un soin particulier pour avoir une atmosphère unique.

Même dans un jeu aussi moddé que Minecraft, cet ajout de shaders « vanilla » est bienvenu, surtout pour les joueurs sur Bedrock Edition pour qui l’installation de shaders externes n’est pas si simple. Le mode « Vibrant Visuals » pourra être activé ou désactivé à loisir pour conserver de bonnes performances si nécessaire.

La nouvelle est très bien accueillie par les fans qui s’expriment dans les commentaires de l’annonce. Que les joueurs Java se rassurent : cette mise à jour devrait aussi arriver pour cette édition, même si aucune date précise n’a été donnée pour l’instant.

Aller plus haut

Ces améliorations graphiques font partie de la mise à jour « Chase the Skies », qui sera disponible pour Minecraft Bedrock et Java le 17 juin. La nouveauté principale ici, c’est l’ajout d’un nouveau mob : le « happy ghast » qu’il faudra trouver dans le Nether et qui, une fois dompté, pourra transporter jusqu’à quatre joueur sur son dos pour s’envoler dans les airs. Cette mise à jour inclut aussi la possibilité de crafter des selles, une amélioration des laisses, et une barre qui permet de localiser ses amis en jeu.