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Kylotonn, nouvelle victime de Nacon avec 68 % de ses effectifs menacés

Kylotonn licenciements Nacon

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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