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Nacon sacrifie Big Bad Wolf studio en marge du Nacon Connect

Fermeture Big Bad Wolf studio

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

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