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Après Nacon, Spiders (GreedFall) et Cyanide (Styx) en redressement judiciaire

Spiders en redressement judiciaire juste après la sortie de Greedfall The dying World

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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