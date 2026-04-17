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Test Cthulhu: The Cosmic Abyss – Un vide abyssal ?
Cthulhu: The Cosmic Abyss – Un vide abyssal ? Game

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HypodermicWitch

Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

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