ARC Raiders modifie son rythme de mise à jour et se montre plus ambitieux que jamais

Le développeur d’ARC Raiders, Embark Studios, vient d’annoncer stopper le rythme effréné des mises à jour pour sa poule aux œufs d’or. Depuis sa sortie en octobre 2025, les développeurs maintenaient un rythme de support mensuel qui commence quelque peu à peser sur les équipes. Pourquoi une telle décision alors que le jeu continue de marquer durablement la scène jeu vidéo de ces derniers mois ? La réponse est plus pragmatique qu’il n’y paraît.

Un rythme plus espacé pour un contenu plus ambitieux

A l’origine, les équipes d’Embark Studios avaient annoncé vouloir déployer les mises à jour d’ARC Raiders de manière mensuelle. Plus de contenus tous les mois pour maintenir l’envie des joueurs de retourner en découdre dans les terres désolées. L’ajout fréquent de nouveaux arcs à affronter et de différents événements en jeu permettait à ARC Raiders de fidéliser sa communauté et de poursuivre sa conquête de nouveaux joueurs. Mais les choses vont évoluer pour le bien-être des développeurs, mais aussi du jeu.

C’est par le biais d’un billet adressé à la communauté que le directeur exécutif d’Embark Studios, Aleksander Grondel, annonce à la communauté un gros changement dans le rythme de publication des mises à jour. Le cycle mensuel sera donc abandonné au profit de 2 grosses mises à jour par an. Différents correctifs de stabilité, de résolutions de bugs en tout genre et de mises à jour des récompenses seront tout de même implémentés au fur et à mesure des mois qui passent, mais pour ce qui est des gros événements en jeu et des nouvelles menaces à combattre, il va falloir s’armer de patience.

« Lors du lancement d’ARC Raiders, nous avions prévu des mises à jour mensuelles. L’objectif était de maintenir votre intérêt, de garantir un gameplay toujours renouvelé et de vous donner envie de continuer à jouer. […] Avec le temps, nous avons réalisé que la pression d’un cycle mensuel limite l’impact de ces mises à jour. Vous le ressentez, et nous aussi. Ce rythme n’est ni viable, ni compatible avec les ambitions que nous avons pour ce jeu. »

Le rythme étant devenu trop intense pour aller jusqu’au bout de leurs ambitions, les développeurs préfèrent donc effectuer un travail de fond en amont pour, qu’une fois les mises à jour déployées, le jeu puisse montrer un visage évolutif. L’envie d’Embark est de proposer une expérience qui arrive à s’adapter aux joueurs, aux modes et aux envies du moment, et pour ce faire, le temps est un allié précieux.

Quand quantité ne rime pas avec qualité

Dans le monde du jeu service, les mises à jour fréquentes permettent aux développeurs de garder le grappin sur les joueurs. Souvent synonyme d’engagement envers la communauté, les ajouts fréquents sont également synonymes de rentrée d’argent facile (les skins Fortnite, les boutiques cosmétique de Helldivers…). Mais avec le palier de 16 millions de ventes qu’il vient d’atteindre en ce mois de mai 2026, Embark Studios a une latitude relativement large au niveau de ses finances pour travailler sur sa prochaine mise à jour.

La prochaine grosse mise à jour sera disponible au mois d’octobre prochain et répondra au nom de Frozen Trail. Déjà annoncé comme étant le plus gros ajout au jeu depuis sa sortie, cette extension proposera une toute nouvelle zone de jeu dans la Rust Belt, tout un tas de nouveaux ennemis et une IA revue à la hausse, un système de progression et un arbre de compétences entièrement remanié, un nouvel arsenal et autres cosmétiques et enfin des ajouts concernant le scénario et le lore du jeu, avec un début de réponse concernant l’apparition des ARC. Ce dernier point est également un premier pas posé dans la libération de la surface, Frozen Trail étant la première étape de la libération de l’oppression des ARC.

Frozen Trail compte bien modifier les habitudes des joueurs avec un remaniement global de son environnement de jeu. Le développeur promet que cette mise à jour modifiera les comportements en partie et que les extractions comme les combats, s’en retrouveront changés. Avec cette décision, ARC Raiders semble être parti pour s’inscrire dans la durée et l’imaginaire des joueurs plutôt que de devenir un énième jeu service qui aura brillé le temps de sa sortie comme beaucoup d’autres avant lui.