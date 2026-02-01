Entre roadmap fournie, bug exploit et plaintes des joueurs, ARC Raiders commence bien 2026.

ARC Raiders était la bonne surprise de fin 2025. Avec un nombre de joueurs connectés simultanément assez impressionnant (200 000 en moyenne rien que sur Steam), le jeu de Embark Studios fédère un grand nombre de curieux, de joueurs motivés et de streamers. Ne souhaitant pas s’arrêter en si bon chemin, le développeur annonce une coquette roadmap avec des plans jusqu’au mois d’avril 2026. Mais cette arrivée de nouveautés toutes plus excitantes les unes que les autres s’accompagne également de découvertes de bugs, et de plaintes des joueurs envers certains modes.

Des nouveautés à foison

Le mois de janvier 2026 lance les hostilités avec le mode Headwinds qui propose aux joueurs de niveau 40 ou plus des matchmakings correspondant à leur niveau. De plus, Headwinds permet aux joueurs les plus téméraires de se lancer dans des raids en solo contre des escouades entières de raiders. Lancer une partie en seul contre tous permettra également de toucher de gros niveaux d’XP avec un boost de 20%. Cette même mise à jour proposera également de partir à l’assaut des cheminées de la carte entourées de nombreux volatiles hostiles dont il faudra se débarrasser pour avoir accès à du loot de haute qualité.

Le reste des ajouts correspond à plus de projets, des changements sur les cartes, de nouveaux ARC à affronter, de nouveaux boss et des conditions météorologiques changeantes selon les mois. Mais ces ajouts et différents changements s’accompagnent aussi de petits problèmes qui font grimper l’inquiétude et la frustration de certains joueurs.

Des bugs et conditions qui ne plaisent pas à tous

Ces différentes mises à jour d’ARC Raiders s’accompagnent de bugs et d’incompréhension de la part des joueurs qui craignent que l’expérience d’Embark Studios ne devienne un refuge à streamers en manque de viewers, et de tricheurs.

Un problème de duplication d’objets fait partie de ces premières craintes. En effet, certains joueurs ont réussi à exploiter un bug du jeu leur permettant de dupliquer certains objets et ainsi gagner plus lors des extractions. Ce faisant, les joueurs ayant réussi à s’extraire avec moult objets exotiques peuvent les revendre et ainsi mieux s’équiper pour les prochaines sorties. Ce qui prendrait plusieurs heures pour certains d’entre vous, ne prend que quelques minutes pour les autres et ainsi un sentiment d’impuissance et de frustration est à prévoir lorsque vous devrez affronter ces joueurs peu adeptes du loot à la dure.

Autre problème soulevé par certains utilisateurs : le mode seul contre tous. Pour beaucoup, ce mode est un refuge pour streamers habitués aux expériences arcades comme Call of Duty et Fortnite. Le sentiment de chaos et de confusion créé par ce mode s’éloigne quelque peu du but originel d’ARC Raiders. La survie n’est plus l’argument principal mais bien l’affrontement arcade qui est la source de bien des mèmes sur Tik Tok et Instagram avec les déjà cultes « don’t shoot ! friendly ! ». Pour le bien du jeu, les modes d’affrontements ne devraient être proposés que de manière sporadique et ne pas devenir une généralité pour éviter peu à peu la disparition de l’identité même d’ARC Raiders.

Dernier point d’importance soulevé par beaucoup de joueurs : les horaires de certains événements. L’évènement Bird City nous permettant de chasser les volatiles près des cheminées de la carte n’est disponible que de 14h à 2h du matin dans un fuseau horaire particulier, le développeur n’ayant pas eu l’idée d’adapter son mode de jeu avec des horaires adaptatifs selon les fuseaux horaires. Beaucoup indiquent, sur le ton de l’humour, que Bird City est avant tout destiné aux sans-emplois et aux couche-tard.

ARC Raiders commence bien 2026 avec tout un tas de nouveautés qui méritent et mériteront le détour. Mais le développeur devra également bien prendre le temps de corriger certains problèmes, au risque de voir le jeu déserté par les joueurs les plus téméraires faisant la nique à la triche et aux expériences les plus arcades.