Avec The North Line, la nouvelle carte d’ARC Raiders ouvre ses portes

Comme promis par Embark Studios, Arc Raiders s’étoffe dès aujourd’hui avec sa première mise à jour. Il faut bien maintenir à flot ce superbe navire, surtout lorsqu’il affiche de tels résultats ! Rien que sur Steam, le titre a atteint un pic de près de 460 000 joueurs simultanés, surpassant Battlefield 6, qui semble déjà s’essouffler.

En combinant les chiffres avec les versions consoles, Arc Raiders totaliserait environ 700 000 joueurs, soit près de 2,5 millions d’exemplaires vendus et plus de 100 millions de dollars de chiffre d’affaires sur ses sept premiers jours, selon les estimations de la sérieuse société Alinea Analytics. Néanmoins, il conviendra d’attendre des chiffres officiels avant d’en faire une vérité absolue.

La ligne 13

Ce chapitre gratuit d’Arc Raiders s’inspire directement des événements d’Helldivers 2 pour renforcer la cohésion de sa communauté. Vous pouvez donc, dès aujourd’hui, vous lancer dans l’opération Breaking New Ground, qui invite les Raiders à unir leurs forces pour atteindre plusieurs objectifs collectifs. En investissant vos ressources durement gagnées, vous pourrez déverrouiller la prochaine phase de l’événement, et avec elle, une nouvelle carte : Stella Montis. Une fois celle-ci débloquée, les joueurs y découvriront un ARC inédit et exclusif à cette zone : le Shredder. On ne sait encore que peu de choses à son sujet, sinon qu’il incitera les Raiders à rester constamment sur leurs gardes, tant cette machine semble redoutable en combat rapproché.

Et cette menace sera bien minime comparée à celle que représente la Matriarche, disponible uniquement lorsque certaines conditions seront réunies. Elle serait si dangereuse qu’elle ferait presque passer la Reine — actuellement considérée comme l’ARC le plus redoutable — pour un robot docile. Pour faire face à ces dangers mécaniques, les joueurs pourront compter sur une arme inédite, le fusil Aphelion, ainsi que sur de nouvelles mines et grenades. Et puisque Arc Raiders se veut être un jeu vivant, une série de quêtes viendra également approfondir son univers.

Un suivi qualitatif

Au-delà de The North Line, Embark Studios a également travaillé à l’amélioration du jeu via plusieurs correctifs. Parmi les plus notables, la suppression d’un abus lié à certains gadgets, notamment la barricade, qui permettait aux Raiders de traverser des portes verrouillées renfermant du butin rare.

Le studio a aussi remboursé les joueurs ayant perdu des objets à cause de tricheurs, ainsi que de la monnaie du jeu après avoir ajusté les prix de certains cosmétiques jugés excessifs. Un geste assez rare pour être salué. Enfin, les amateurs de duo ont été entendus : Embark a revu en profondeur son système de matchmaking. Auparavant, les équipes de deux étaient régulièrement opposées à des escouades de trois joueurs, provoquant un déséquilibre certain. Désormais, le système favorisera autant que possible les affrontements entre binômes, sans pour autant pouvoir le garantir à 100 %.

Enfin, Arc Raiders ne compte pas s’arrêter là. Une nouvelle mise à jour, Cold Snap, est déjà prévue pour le mois de décembre. Elle introduira un événement inédit, Flickering Flames, une condition météo enneigée et une expédition destinée aux Raiders les plus assidus. Alors Raiders, préparez vos sacs à dos et vos ressources : il est temps de plonger dans les sombres couloirs de la Ligne du Nord.