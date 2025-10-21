tt
Test Battlefield 6 – Un retour au front des plus réussis
Battlefield 6 – Un retour au front des plus réussis Game

Test Battlefield 6 – Un retour au front des plus réussis


Toujours de jeux vidéo

Battlefield 6 offre à Limp Bizkit le premier numéro 1 de sa carrière

29/09/2025 à 18:08
n1co_m

Battlefield 6 – Trailer explosif et tacle redoutable à Call of Duty

30/09/2025 à 10:53
Bear

Call Of Duty Black Ops 7 – David Mason est bel et bien de retour

14/06/2025 à 23:34
Bear

Bear

J'aime explorer la création ! Joueur avant même d'être capable de compter sur mes 10 doigts, j'ai une immense affection pour les survival, les FPS, les TPS et l'action-aventure ! Mais je regardais aussi des films avant de savoir compter sur un seul doigt ! Bienvenue à vous sur New Game Plus !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Battlefield 6 – Un retour au front des plus réussis

Test Ninja Gaiden 4 – Une suite qui tranche avec son héritage ?

Test Les Sims 4 : À l’aventure – Bon pack mauvais timing