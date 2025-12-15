L’hiver arrive dans ARC Raiders avec sa mise à jour Cold Snap

Embark Studios a de quoi être fier d’ARC Raiders. Non seulement le jeu est un succès critique, mais il est également un succès commercial, avec de près de 4 millions d’exemplaires vendus, plus de 700 000 joueurs simultanés rien que sur Steam, et couronné du prix du meilleur jeu multijoueur lors des Game Awards 2025. Fort de cette dynamique, le studio compte bien continuer à faire vivre son titre avec une dernière mise à jour de contenu pour l’année, baptisée Cold Snap, avant de s’accorder des vacances bien méritées.

Le jour d’après

Comme si les autres joueurs et les ARC ne suffisaient pas, il faudra désormais composer avec une inédite condition météorologique dynamique : les tempêtes de neige. Celles-ci introduiront une mécanique de survie liée aux engelures, réduisant progressivement votre jauge de vie. Pour y résister, une seule solution : trouver régulièrement refuge à l’intérieur des bâtiments et planifier avec soin vos expéditions sur les quatre cartes se déroulant en extérieur. Bien entendu, une refonte visuelle accompagnera cette mise à jour, avec des lacs gelés, des accumulations de givre et divers effets hivernaux renforçant l’immersion.

Afin de réconforter les joueurs, Cold Snap s’accompagnera d’un nouvel événement baptisé Flickering Flames, proposant un parcours de 25 niveaux de récompenses. Celui-ci permettra de débloquer de l’équipement, des éléments cosmétiques ainsi que des jetons de Raider. De son côté, le projet Candleberry Banquet demandera aux joueurs de récupérer, à la surface, des objets spécifiques et des candleberries à travers cinq étapes. Chacune d’entre elles débloquera une nouvelle scène autour de la table du banquet, où les joueurs pourront se réunir. Comme pour l’événement principal, des récompenses et du Mérite seront à la clé.

Une nouvelle fenêtre liée au projet d’expédition sera également ouverte, permettant d’envoyer un Raider fraîchement créé à la retraite à la fin de l’événement. Les joueurs qui choisiront d’y participer obtiendront des bonus, des objets et des avantages exclusifs. Enfin, le deck Goalie sera gratuit pour tous les possesseurs du jeu et proposera plusieurs récompenses, dont une tenue inspirée du hockey ainsi qu’une crosse permettant de remplacer l’outil de Raider. L’ensemble sera disponible à partir du 26 décembre. Enfilez vos combinaisons de ski et vos moufles : Cold Snap sera disponible dès demain (le mardi 16/12) matin à 10 h 30.