La flambée du prix de la RAM menace une nouvelle hausse chez Xbox

Après deux vagues successives d’augmentations de prix, Xbox pourrait bientôt en subir une nouvelle. En cause, une pénurie globale de RAM qui s’étend à toute l’industrie électronique, et pas seulement au monde du jeu vidéo. Les géants de l’IA absorbent des volumes faramineux de mémoire vive, et Microsoft se retrouverait dans une position délicate, menacée de hausses imminentes de tarifs ou de ruptures de stock sur ses consoles.

Tout cela n’est pour l’instant que rumeur, mais pas besoin d’être un génie pour constater l’augmentation des prix de la DDR5 et de la DDR4 ces derniers temps, et la montée des prix du hardware n’en serait que la suite logique.

La bulle de l’IA continue son massacre

Depuis plusieurs mois, la RAM est devenue l’un des nerfs de la guerre technologique, l’IA étant très demandeuse. Les accords monumentaux noués par OpenAI avec Samsung et SK hynix auraient siphonné près de la moitié de la production mondiale, déclenchant un effet domino : panique chez les fabricants, achats anticipés, hausse vertigineuse des prix et un marché totalement déséquilibré.

Les prix de la DDR5 explosent, ceux de la LPDDR5X (pour mobile et laptop) suivent la même trajectoire, et même les fabricants de GPU devront sans aucun doute augmenter leurs tarifs en 2026. Nvidia, devenue la figure de proue de l’écosystème IA, consomme désormais autant de mémoire qu’un constructeur de smartphones haut de gamme, saturant à son tour les chaînes d’approvisionnement.

En un peu moins d’un trimestre, le prix de certaines puces RAM a été multiplié par trois, et les projections pour 2026 vont encore plus loin : des hausses supplémentaires, un doublement du coût de certains modules, et des tensions qui remontent déjà jusqu’au secteur automobile. Les constructeurs qui n’ont pas sécurisé leurs volumes à l’avance se retrouvent exposés, et selon plusieurs sources, Microsoft ferait partie de ceux pris de court.

Les Series X et S ont déjà subi deux augmentations significatives en 2025, parfois de plus de 100 dollars selon les modèles. Des partenaires évoqueraient désormais un risque immédiat pour Xbox : soit une nouvelle hausse sur les prix publics, soit une disponibilité en chute libre dans les prochains mois. Une situation d’autant plus ironique que la marque communique actuellement sur son futur matériel, présenté comme une évolution premium et plus ouverte, à mi-chemin entre console et PC de salon.

Cette nouvelle pénurie de RAM est un pas de plus dans l’emprise croissante de l’IA sur les ressources matérielles, déstabilise les cycles de production et impose sa temporalité à des secteurs entiers. Les cryptomonnaies avaient déjà bouleversé le prix et la disponibilité des GPU il y a quelques années avec les séries RTX 3000 de Nvidia. Souhaitons que la bulle de l’IA explose elle aussi au plus vite, car elle ne laisse que du sang dans son sillage.