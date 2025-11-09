Next gen – Et si le remplaçant de Xbox était déjà là ?

La sortie annoncée de Halo sur PlayStation (Halo : Campaign Evolved, prévu pour 2026) vient enfoncer le dernier clou de la fin des exclusivités Xbox, et, en filigrane, le retrait progressif de Xbox en tant que troisième fabricant majeur aux côtés de Sony et Nintendo. Si Sarah Bond (présidente de Xbox) a confirmé qu’il y aurait bien une console Xbox next gen, on a bien compris, et depuis un moment, qu’imposer ses machines n’était plus la priorité de Microsoft.

Avec Nintendo qui a pris son propre chemin en faisant un pas de côté avec la Switch, PlayStation deviendrait donc « le » constructeur majeur, en position de quasi-monopole sur les machines à haute performance (mais n’est-ce pas déjà un peu le cas ?).

Dans cette situation, n’y aurait-il pas une place sur la next gen pour un nouvel acteur, qui viendrait jouer de rôle d’outsider face à Sony ? Comme, d’ailleurs, Sony lui-même est apparu dans un marché alors disputé par SEGA et Nintendo, à un moment où les choses commençaient à tourner au vinaigre pour SEGA en tant que constructeur.

Et si ce nouvel acteur était déjà là ? Et si ce n’était pas un constructeur, mais une plateforme ? Des rumeurs insistantes évoquent une future Xbox qui aurait tout d’un PC, y compris l’ouverture logicielle (on entend même déjà le surnom Winbox !) : c’est-à-dire la possibilité d’accéder au catalogue Xbox, bien entendu, mais aussi à celui de Steam ou de l’Epic Games Store… Xbox lui-même entretient ces rumeurs en ayant récemment mis à jour son application PC, qui donne justement un accès direct aux jeux Steam et Epic Games installés sur la machine (un idée piquée à GOG Galaxy, mais c’est un autre débat !).

D’autres rumeurs voudraient que Valve, inspiré par le succès de son Steam Deck, ait en projet une nouvelle Steam Machine, soit une sorte de PC « plug and play » à connecter à la télé du salon, exactement comme une console, et donnant accès au catalogue Steam (et probablement avec quelques bidouillages pas très complexes, aux autres stores PC, comme c’est le cas avec le Steam Deck).

On le sait, les plateformes prennent une commission de 30% sur les contenus vendus via leurs propres stores. Si les consoliers vendent leurs machines parfois à perte, ou au moins sans faire trop de bénéfices (quoi que vus les tarifs actuels, cette assertion semblent de moins en moins vraie…), c’est parce qu’ils veulent d’abord imposer les machines dans les foyers pour ensuite récupérer cette manne de 30% sur tout. Le marché tient ainsi plus au logiciel qu’au matériel (même si vendre des manettes semble aussi plutôt rentable !).

Aussi, le véritable prochain concurrent de PlayStation pourrait bien être une plateforme plutôt qu’une machine : Steam. Et si Xbox se fait complice en offrant à Valve un accès aux salons du grand public via ses propres consoles next gen, le duo pourrait avoir de vrais arguments : la facilité d’utilisation d’une console, son catalogue de jeux, populaires et accessibles en boutiques et supermarchés (même si les galettes Xbox ont un peu tendance à s’effacer des rayons ces derniers temps…), et l’immensité du catalogue Steam et ses promos légendaires. Catalogue sur lequel, qui plus est, on finit tôt ou tard par retrouver la majorité des exclus PlayStation…

Bien entendu, tout cela n’est encore que prospective à l’aveuglette. Mais entre les efforts annoncés de Microsoft pour booster les performances de Windows en jeu vidéo, la console Xbox ROG Ally qui n’est plus fabriquée par Xbox, et les raccourcis vers Steam dans l’application PC Xbox, certains signes nous laissent à penser que cette fameuse Winbox next gen et l’installation de Steam dans le salon ne sont peut-être pas complètement inimaginables.

Le prochain chapitre de la guerre des consoles s’annonce passionnant…