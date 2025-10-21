Sarah Bond, présidente de Xbox, lève les doutes sur la prochaine génération

La console portable signée Xbox et baptisée Xbox ROG Ally vient de sortir, et elle semble donner toute satisfaction à Microsoft. Malgré un prix relativement élevé et très supérieur à celui de la Switch 2 (600€ le modèle le moins cher, 900€ le modèle le plus puissant), la machine se vend bien, et serait même épuisée dans plusieurs points de ventes américains, dont la boutique en ligne de Microsoft.

Cela dit, le partenariat avec le fabricant Taïwanais Asus fut au centre de quelques questions sur l’avenir de Microsoft. Cette nouvelle console dont la fabrication a été confiée à un tiers était-elle annonciatrice d’un futur Xbox qui ne serait plus qu’un autocollant apposé sur des machines d’autres fabricants ?

Xbox pas encore prêt à abandonner

Sarah Bond, présidente d’Xbox, clarifie les choses dans une interview donnée à Variety : il y aura bien une console next-gen fabriquée par Microsoft.

« Nous prévoyons à 100% de fabriquer des choses à l’avenir. Nous avons notre machine next gen en développement. Nous sommes au travail sur le prototypage et le design. Nous avons un partenariat déjà annoncé avec AMD, donc, oui, c’est en route ! » – Sarah Bond, au magazine américain Variety (traduit par la rédaction)

Voilà qui lève les doutes ! Xbox n’empruntera donc pas ce chemin « à la SEGA », pour devenir 100% éditeur, sur lequel certains le voyaient engagé. Ou, du moins, pas tout de suite. Reste à voir quelle sera la proposition du constructeur pour essayer survivre encore, après avoir échoué à imposer massivement le modèle du Game Pass, et après avoir abandonné la politique des exclusivités.

Certaines rumeurs insistantes évoquent une Xbox next gen qui serait essentiellement un PC à brancher sur sa télé, revenant au projet originel d’Xbox (qui devait être une machine Direct X plug and play). Une machine qui offrirait la possibilité d’accéder à ses jeux Xbox, bien entendu, mais aussi aux écosystèmes Steam et Epic Games. L’américain a déjà fait un pas en ce sens en rendant les jeux des bibliothèques tierces sur PC accessibles depuis l’application Xbox.

Ce serait alors, après le modèle du Game Pass et la fin des exclus, une nouvelle « disruption » signée Xbox, qui, s’il peine à grapiller des parts de marché, remporte néanmoins un vrai succès dans son entreprise de bouleversement de l’industrie jeu vidéo.