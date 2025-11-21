Fortnite mute encore et accueille désormais les projets Unity

La grosse actualité grand public pour Fortnite, après l’impressionnante « Simpsonisation » du jeu, c’est l’arrivée de contenu tournant autour des univers de Quentin Tarrantino et de Kill Bill. Profitant de la sortie de Kill Bill : The Whole Bloody Affair (à moins que ce ne soit le contraire), la version intégrale de 4h41 (?!) composée des deux films de 2003 et 2004, le jeu d’Epic Games va ainsi accueillir du contenu (skin…) relatif au film de QT. Mais surtout, il devrait héberger une scène inédite et même jamais filmée de Kill Bill, ainsi que l’a annoncé le réalisateur lui-même. Prévue dans le script original du premier épisode, elle avait été annulée pour des raisons de rythme. On ne sait néanmoins pas quelle forme prendra la chose : vidéo dans un cinéma virtuelle ? Scène cinématique ? Quête scriptée ? On le découvrira probablement le 30 novembre, à l’occasion du lancement du chapitre 7 de cette saison de Fortnite, à moins que de premiers éléments n’apparaissent dès le 29 novembre pendant la cloture de la saison actuelle…

Fortnite, mutant insaisissable, se plaçant ici dans un prolongement direct du cinéma, semble ainsi encore inventer de nouvelle manière d’appréhender le jeu vidéo. Ce qui se vérifie avec l’autre grosse actu du monstre d’Epic Games qui se tient, cette fois, en arrière boutique.

Epic et Unity viennent en effet de signer un accord pour le jeu tête de gondole du premier puisse-t-accueillir les expérience développée sous le moteur du second. Ainsi, dans un mouvement rappelant un peu celui des jeux Sonic sortant sur les consoles Nintendo, ou la compilation Halo arrivant sur PlayStation, les deux concurrents d’hier (Unity et Unreal, le moteur d’Epic Games) deviennent ainsi partenaire aujourd’hui.

https://twitter.com/UnrealEngine/status/1991074004963057977

Ce partenariat semble s’inscrire dans un mouvement de fond qu’on décrit en ce moment comme « la fin des exclus », et qui semble aller plus loin que la relation éditeurs-constructeurs. C’est ainsi que Microsoft promet à demi-mot que d’autres boutiques (Steam, l’Epic Games Store…) seront accessibles via la Xbox next-gen, que Valve déguise un PC en console pour venir se placer sous la télé et y proposer – aussi – les jeux Xbox et PlayStation disponible dans son propre écosystème, et que donc, Unity signe avec Epic pour avoir accès aux centaines de milliers de compte Fortnite quand Epic pourra lui profiter de l’infrastucture Unity, notamment sur mobiles.

Sur un autre aspect de l’accord, ce dernier a été l’occasion pour Tim Sweeney, boss d’Epic Games, et Matt Bromberg, PDG d’Unity d’évoquer le projet d’un « métavers ouvert ». Un concept que l’on croyait oublié au bénéfice de l’I.A. générative mais qui, semble-t-il, possède encore quelques adeptes.