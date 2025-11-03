Fortnite – Bienvenue chez les Simpson, à Springfield

Après de nombreuses collaborations et autant de nouvelles idées, on peut encore se demander comment Epic Games parvient à se renouveler. Dans le monde du free-to-play, difficile de ne pas reconnaître la capacité du studio à proposer toujours plus. L’argent investi joue forcément un rôle, mais la volonté des développeurs de sans cesse apporter du frais compte tout autant : avec toutes les licences qui s’enchaînent, la cadence devient parfois compliquée à suivre, le contenu arrive sans arrêt, au point d’être presque impossible à suivre si l’on met le jeu de côté un moment.

C’est une vraie force pour Epic Games, mais aussi un risque pour les joueurs, souvent tentés de tout suivre pour ne rien louper. Depuis le lancement, les événements, skins et modes se succèdent, attirant des publics variés, mais créant aussi ce sentiment de peur de manquer quelque chose. La nouvelle mise à jour ne déroge pas à la règle, l’éditeur a décidé de frapper plus fort, habitué à proposer une licence autour d’une nouvelle saison, cette fois-ci la licence des Simpson accompagne Fortnite dans son changement, avec une nouvelle carte qui se situe à Springfield, mais qui reste bien sûr limitée dans le temps.

Les Simpson Hit and Run

Pour sa mise à jour, Fortnite arbore les couleurs des Simpson : nouveau style graphique avec un cell shading fidèle à la série, et une carte entièrement créée pour l’occasion. Nous pouvons explorer le quartier mythique d’Evergreen Terrace, la centrale électrique et plein d’autres lieux cultes de la série. De nombreuses quêtes sont présentes pour accompagner l’univers, le passe de combat « Springfield » est également de la partie avec principalement Marge, Homer et Flanders, les autres personnages restant disponibles à l’achat via la boutique.

L’équipe de communication n’a pas fait les choses à moitié, les voix françaises officielles sont présentes pour accompagner. Coproduits par Gracie Films et Epic Games, des mini-épisodes spéciaux sortiront en exclusivité sur Disney+ au fil des ajouts de contenus pour accompagner les différents changements de la carte. Tout est pensé pour donner envie aux fans de (re)découvrir l’univers.

Avec tous ces ajouts, la comparaison peut rappeler un certain jeu sorti en 2003, Les Simpson Hit and Run, un GTA-like qui permettait de parcourir Springfield en monde ouvert avec les personnages de la série. C’est là qu’Epic Games montre sa force et sa vision réfléchie : proposer des licences qui n’ont pas, ou plus, la chance d’être intégrées dans le jeu vidéo. C’est l’occasion de les redécouvrir sous une forme certes différente, mais qui permet aux fans de retrouver leurs personnages favoris.