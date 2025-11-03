tt

Fortnite – Bienvenue chez les Simpson, à Springfield

Fortnite x Simpson

Kivy

Joueur éclectique, j’aime enrichir mon backlog avec des jeux divers et variés. Passionné aussi de cinéma et du genre horrifique en général, découvrir de nouvelles choses m’anime et me motive dans ce milieu.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Simon the Sorcerer Origins – Abracadabra, le revoilà !

Test Tormented Souls 2 – L’horreur en odeur de sainteté

Test Painkiller – Par delà la douleur, l’ennui