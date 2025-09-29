Kpop Demon Hunter – Huntr/x pourrait débarquer dans Fortnite

Il y a une trentaine d’année, un succès tel que celui de Kpop Demon Hunter aurait immédiatement déclenché la mise en chantier d’un jeu vidéo dont le développement express aurait abouti à un titre de piètre qualité, mais profitant de l’engouement pour le film.

Si, bien heureusement, ces adaptations systématiques (et assez systématiquement ratées) ont presque disparu, Fortnite permet néanmoins aujourd’hui de rapidement faire entrer un univers pop culture dans le jeu vidéo, et de manière peut-être plus réussie que ces titres réalisés en quelques semaines et qui finissent enterrés dans le désert ! C’est ainsi que le film le plus vu de l’histoire de Netflix, Kpop Demon Hunter, verra ses héroïnes, le girls band Huntrix (stylisé Huntr/x) intégrer le métavers d’Epic Games à l’occasion du Fortnitemares 2025, l’évènement in-game dédié à Halloween.

Et d’après Hypex, habitué des fuites sur Fortnite et bénéficiant d’une belle cote de crédibilité, il ne s’agirait pas de proposer simplement des skins de Rumi, Mira et Zoey, les membres d’Huntr/x, mais d’une vraie collaboration. Aura-t-on droit à un mode de jeu entièrement dédié à l’univers du film Netflix, comme c’est le cas en ce moment avec Daft Punk et les multiples activités proposées au sein de la fameuse pyramide (remix, mini jeu de tir, création de clip musicaux avec des Lego…) ?

La bande originale de Kpop Demon Hunter connait un succès plus important encore que celui du film, avec le hit Golden qui est depuis dix semaines en tête du Billboard Global 200, sorte de Top 50 qui mesure la popularité des chansons dans le monde entier. La B.O. est la toute première de l’histoire à classer simultanément quatre titres dans le top 10 du Hot 100 de ce même Billboard, avec, outre Golden, Your Idole et How It’s Done par Huntr/x, et le très rigolo Soda Pop, des Saja Boys, le boys band ennemi des Huntr/x dans le film.

Avec une telle performance, on peut ainsi s’attendre à ce que quelques titres au moins rejoigne la playlist du Fortnite Festival, le jeu de rythme inspiré de Guitar Hero intégré à Fortnite depuis déjà deux ans. Et pourquoi pas à l’un des fameux concert Fortnite ?

Bien que la collaboration avec Kpop Demon Hunter risque de les éclipser, Ghostface (de Scream) et Scooby-Doo devraient, toujours d’après Hypex, être aussi de la partie pour ce Fortnitemares 2025. Difficile de ne pas conclure ce papier en se disant que si les rumeurs (car en l’état, ce ne sont encore que des rumeurs) se confirment, Halloween 2025 dans Fortnite « gonna be, gonna be Golden » !