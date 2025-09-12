Kong Studios, Fortnite… Gorillaz à la conquête du jeu vidéo

Les fans de Gorillaz ont de quoi avoir le sourire ces derniers temps. Pour ses vingt-cinq ans, le groupe virtuel de Damon Albarn et Jamie Hewlett sort le grand jeu : concerts événement, nouvel album, nouvelle tournée, mais aussi un grand retour dans le jeu vidéo. Le lien entre musique et univers vidéoludique semble une évidence pour un tel groupe, mais était en réalité assez absent du projet depuis quelques années.

Gorillaz x Fortnite

Gorillaz a fait son arrivée dans Fortnite début septembre, et en y pensant, c’est même étonnant que ça n’ait pas été fait avant. Bien d’autres stars de la musique sont présentes dans le battle royal d’Epic Games : The Weeknd, Lady Gaga, ou plus récemment Hatsune Miku et Sabrina Carpenter. Le set permet de débloquer les skins de 2D, Noodle, Murdoc et Russel, ainsi que leurs instruments, des emotes, et divers cosmétiques que les fans du groupe sauront reconnaître.

On imagine que la collaboration entre Gorillaz et Fortnite est aussi un moyen pour le groupe de toucher un plus jeune public. Lors des quatre concerts événement qui se sont déroulés à Londres au début du mois, entre la salle de spectacle et l’exposition immersive House of Kong qui retraçait l’histoire des quatre personnages, les fans pouvaient faire un tour au stand dédié à Fortnite pour récuperer quelques goodies. Certains, plus cyniques, avancent que cette entrée dans un jeu vidéo populaire n’est qu’un pas de plus vers la perte d’identité du groupe…

Le grand retour de Kong Studios

Voilà qui devrait davantage parler aux fans de la première heure ! Le 10 septembre, Kong Studios a été remis en ligne dans une toute nouvelle version. Au début des années 2000, Kong Studios était un site interactif dans lequel on pouvait se promener pour explorer les studios du groupes : easter eggs, mini-jeux flash, point-and-click… Il y avait des heures à passer pour fouiller les nombreuses pièces, débloquer tous les accès (parfois en insérant le dernier disque de Gorillaz dans son PC), ou juste écouter ses chansons préférées sur le jukebox.

Le site avait disparu en 2008, et si quelques fans avaient réussi à préserver le jeu, il était très difficile d’y accéder : téléchargements et installations à faire, et beaucoup d’éléments perdus à jamais à cause des liens morts. Kong Studios était presque devenu un lost media. Cette nouvelle version 2025 a été mise à jour avec les albums de Gorillaz les plus récents (on peut même y voir l’affiche de la prochaine tournée du groupe).

À l’heure actuelle, les joueurs n’ont accès qu’à un mini-jeu dans lequel il faut sortir d’un cimetière infesté de gorilles zombies (en les tapant à coup de pelle), et au hall d’entrée des studios. Il y a déjà de quoi occuper quelques dizaines de minutes pour tout lire, tout explorer, tout écouter… Mais on attend avec impatience les mises à jour pour pouvoir visiter les autres étages et retrouver l’expérience point-and-click des premiers instants.