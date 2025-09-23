Daft Punk revient… dans Fortnite !

C’est aussi ça le métavers d’Epic Games : un univers parallèle où tout est possible, où les personnages de DC Comics se battent aux côtés de ceux de Marvel, où l’on peut voir combattre les icones de Dragon Ball contre leurs héritiers spirituels, la bande à Naruto, un univers où les Daft Punk ne se sont pas séparés !

Après les rumeurs, vite débunkée, d’une reformation au Burning Man (en vérité une performance d’un tribute band appelé Daft Funk), c’est dans Fortnite qu’il sera possible de revoir les Daft Punk. Et l’expérience est conçue comme une véritable lettre d’amour à la musique et à l’imaginaire créés par le groupe.

Ainsi, les fans les plus assidus seront heureux de voir que rien n’a été laissé au hasard, et que les références même les plus pointues sont au programme, comme en témoigne les noms des skins, tb3 et gm08. On entre ainsi dans l’expérience par la fameuse pyramide de la tournée Alive 2007. Au programme, des skins pour le mode Battle Royale, des morceaux du groupe pour le Fortnite Festival, mais aussi la possibilité de créer des remix de leur hits ou des clips vidéos en Lego avec des objets et décors tirés de l’univers de Thomas Bangalter et Gui-Manuel De Homem Christo.

« Il y a cinq salles principales en tout. La première est inspirée de leur tournée Alive 2007. C’est une présentation visuelle qui est très fidèle à la grande scène sur laquelle ils performaient. Étant dans un jeu vidéo, on a pu rendre ça encore plus dingue visuellement. C’est notre privilège de créateur de jeux vidéo : si on veut faire voler des personnages ou en créer qui font 100 mètres de haut, on peut ! Il y aura aussi une salle-discothèque, focalisée sur « Random Access Memories ». Les joueurs pourront venir danser et s’exprimer en écoutant cette incroyable musique. Le Dream Chamber Studios permettra aux joueurs de s’approprier des boucles musicales de certaines chansons de Daft Punk et imaginer leurs propres remixes ou mash-ups. Les passionnés de musique vont adorer cet endroit. Dans la Robot Rock Arena, les joueurs pourront tirer sur des robots avec des lasers à ondes sonores. Enfin, dans le cadre de notre collaboration avec Lego, nous avons imaginé une salle spéciale, centrée sur le clip vidéo de “Around the World” réalisé par Michel Gondry en 1997. » – Alex Rigopulos, Senior Director, Game Development-Music chez Epic Games dans une interview donnée au magazine GQ

Pour ce nouveau contenu Fortnite, Epic a voulu faire les choses bien et a travaillé en étroite collaboration avec le directeur créatif historique de Daft Punk, Cédric Hervet, dont on pourra voir aussi certains meubles et objets qu’il a créé à travers sa marque Hervet Manufacturier.

On pense ce qu’on veut de Fortnite, que certains regardent de haut avec un peu de mépris, mais il faut reconnaître qu’il est difficile de ne pas avoir un petit frisson en lançant le teaser de l’événement !

L’expérience Fortnite X Daft Punk débute le 27 septembre. La page web officielle mise en ligne par Epic pour présenter l’événement, visible hier après-midi, est désormais inaccessible, ne laissant apparaître qu’un code d’erreur qui dissimule à peine la date de mise en ligne du contenu (« Error Code 092725 »). La mise en ligne était-elle une erreur ? Epic prépare-t-il une surprise supplémentaire ? Réponse dans quelques jours…